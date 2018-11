Migranti | seconda missione della Mare Jonio Testimoni | ma pronti a soccorrere chi

Migranti - seconda missione della Mare Jonio : "Pronti a testimoniare quel che accade nel Mediterraneo" : La navigazione tra Italia, Libia e Malta. Gli organizzatori: "Qualora fosse necessario soccorreremo le imbarcazioni in difficoltà". Partecipa anche il comandante Riccardo Gatti della ong spagnola Proactiva Open Arms e un team della tedesca Sea-Watch

Seconda carovana di Migranti verso Usa : 00.57 Circa 1.500 migranti, in gran parte honduregni,hanno sfondato la recinzione metallica che separa il Guatemala dal Messico e dopo uno scontro con la polizia sono riusciti a entrare, ma con l'intenzione di andare negli Usa. La polizia in assetto antisommossa ha lanciato lacrimogeni. I migranti hanno risposto lanciando pietre e bastoni.Nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di un altro gruppo di migranti illegali, partiti ieri da El ...

Ue - Conte : “Cambi passo - basta austerity”. E sui Migranti : “Non accetteremo movimenti secondari a scatola chiusa” : “Sull’immigrazione serve una equa condivisione delle responsabilità e dobbiamo consolidare quel cambio di paradigma sancito all’ultimo Consiglio. Sino a quando non avremo garanzie su questo punto non accetteremo a scatola chiusa soluzioni sui movimenti secondari, che stanno a cuore ad altri Paesi”. A rivendicarlo il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula al Senato, in vista del prossimo Consiglio ...

Migranti tensione sui movimenti secondari. Salvini : Chiudo gli aeroporti. Berlino : No ai charter : E' polemica tra Italia e Germania. Di fronte all'ipotesi di rimpatri in Italia via charter di immigrati sbarcati nel nostro paese e poi entrati in Germania il titolare del Viminale alza la voce. Il ...

Vertice Ue su Migranti a Salisburgo : Conte “no passi avanti”/ Sui movimenti secondari è ancora caos con Merkel : Salisburgo, Vertice UE sui migranti mezzo flop: le 4 richieste dell’Italia. Ultime notizie, premier Conte in missione in Francia per far valere i diritti: risultati e novità(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 18:06:00 GMT)

Migranti - l'Olanda torna ad attaccare l'Italia : "Troppi movimenti secondari" : L' Olanda torna ad attaccare. In un momento difficile per l' Unione europea , il ministro dell'Interno, Mark Harbers, ha scritto una lettera al commissario agli Affari interni, Dimitris Avramopoulos, ...