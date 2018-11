Migranti | perché una marea umana si muove dall’Honduras agli Stati Uniti

Migranti - "la Libia non è un porto sicuro" : ecco perché sono stati scarcerati i tunisini arrestati a Lampedusa : Le motivazioni del tribunale del Riesame sul ritorno in libertà di Chamseddine Bourassine: le persone soccorse non potevano tornare in Nordafrica

Sempre meno Migranti nei Cara. Salvini : "Perché Pd non governa" : La linea politica di Matteo Salvini per quanto riguarda l'immigrazione è da subito stata molto chiara: bloccare l'arrivo selvaggio dei migranti.Per fare questo, il vice premier leghista ha chiuso i porti e ha voluto un decreto Immigrazione-Sicurezza con delle regole precise. Ma questo non basta perché ci sono i soliti della sinistra che trovano il modo di dire qualcosa. E questa volta cosa c'è che non va? La paura del Pd, in particolare del ...

Perché la 'carovana' umanitaria in Centroamerica fa male alla causa dei Migranti : ... avvantaggia gli impulsi anti immigrati e spesso xenofobi dell'elettorato del presidente Donald Trump , che non a caso negli ultimi giorni ha fatto della "carovana" un tema di politica nazionale. Le ...

Perché la “carovana” umanitaria in Centroamerica fa male alla causa dei Migranti : Negli ultimi giorni, circa 2.000 persone partite dall'Honduras, nell'America centrale, stanno marciando verso nord in una “carovana” con l'obiettivo dichiarato di immigrare negli Stati Uniti. Queste “carovane” sono un fenomeno tipico latinoamericano (ce ne fu una anche a marzo, che si disperse in Me

Deportati da Riace : perché i Migranti saranno tutti trasferiti : Contestati dal ministero dell'Interno gran parte dei progetti messi a punto dal sindaco-simbolo dell'integrazione, Mimmo...

Migranti - perché Roma non può evitare gli arrivi con i voli di linea degli stranieri fuggiti in Germania Richieste d’asilo nel 2018 : il grafico : Salvini e la polemica con Berlino. Quell’aereo fermato mette a rischio la trattativa sui rimpatri a Tunisi

Perché Salvini dice di voler “chiudere gli aeroporti” ai Migranti : Secondo i giornali la Germania sta organizzando il ritorno in Italia dei migranti che hanno fatto qui domanda d'asilo, ma Salvini sembra smentire che ci sia un accordo The post Perché Salvini dice di voler “chiudere gli aeroporti” ai migranti appeared first on Il Post.

"Perché ci sono i chierichetti Migranti?" : in Svizzera bufera sulla Messa : Ora, con tutto il rispetto dei bambini, che sono uguali in tutto il mondo, mi chiedo quale sia la recondita ragione di tale atto'. 'Quando ai tempi del don Willy - proseuge - quelli della mia ...

Migranti : perché è stato arrestato Mimmo - il sindaco di Riace : Diventato noto a livello internazionale per la sua politica di accoglienza, che ha fatto risorgere il paese calabrese, Domenico Lucano è ai domiciliari

Perché non dobbiamo aspettarci alcuna svolta sui Migranti dal vertice di Salisburgo : ... anche aspramente - ammette il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, intervenendo al Consiglio Affari generali a Bruxelles - ma si tratta di una questione reale, politica e concreta con una incidenza ...

Ventimiglia - ‘Rischio di chiudere perché accolgo chi ha bisogno’. Aiutiamo Delia ad aiutare i Migranti : Ogni anno attraverso Ventimiglia passano decine di migliaia di persone migranti. Cercano tutti di arrivare in Francia, per raggiungere familiari o conoscenti. Non è facile valicare quel confine, dopo gli accordi di Chambéry che prevedono che gli immigrati irregolari provenienti dall’Italia vengano fermati in Francia e rimandati oltre confine. Per questo a Ventimiglia i migranti rimangono bloccati, in un limbo che diventa un incubo. Il bar Hobbit ...

Card. Montenegro - Caritas - - i Migranti scappati 'perchè non gli diamo ancora tutto quello che serve per la loro vita' : ... la migrazione è la conseguenza di un'ingiustizia che continua a reggersi nel mondo e a governare la storia del mondo. Questa gente sta pagando quello che altri, che poi normalmente si chiamano i ...