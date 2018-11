Migranti | è pronto il taglio dei 35 euro Documento Viminale-Anac | “Tra 19 e 26 euro il

Migranti - Trump pronto a eliminare lo ius soli : 'Pratica ridicola - deve finire' : La legge attuale deriva da un'interpretazione del 14esimo emendamento che recita: "Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadini degli Stati ...

Migranti - il pugno duro di Trump : pronto a eliminare lo ius soli : Donald Trump si prepara all'assalto di uno dei pilastri della politica migratoria americana: lo ius soli. Intervistato da Axios, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato di voler eliminare l'idea per cui un bambino nato negli Stati Uniti sia automaticamente un cittadino americano. "Siamo l'unico Paese al mondo, dove se una persona arriva, ha un bambino, e questo bambino è cittadino statunitense, con tutti i conseguenti vantaggi. Questo è ...

Riace - Viminale : via 200 Migranti. Pronto ricorso al Tar. Lucano : 'Vogliono distruggerci' : Il Viminale vuole cancellare il modello Riace per l'accoglienza dei migranti. Ora hanno 60 giorni per lasciare il comune calabrese Pronto per il ricorso al Tar. Protesta il sindaco Mimmo Lucano, agli ...

Matteo Salvini cede ai tedeschi : pronto a firmare l'intesa sui respingimenti di Migranti dalla Germania : "L'accordo con l'Italia è concluso. Mancano le due firme di due colleghi italiani e la mia", dice il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer, parlando al Bundestag dell'intesa sui cosiddetti 'movimenti secondari' di migranti che da quest'estate sta cercando di stringere con il governo di Roma. E' un annuncio importante sul quale Matteo Salvini mastica amaro. l'intesa non gli piace, dicono i suoi, non ne è convinto, ma domani ...

100 Migranti morti al largo della Libia; Tria pronto a tagliare Irpef; Insegnanti a Montecitorio : E' il messaggio che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, manda alla maggioranza per arginare le tensioni sulla manovra. Il titolare di via XX settembre chiede tempo sulla flat tax. Sarà ...

Migranti - il Decreto Sicurezza di Salvini è quasi pronto : ecco cosa dice : In dirittura di arrivo il ‘Decreto Sicurezza’ più volte annunciato dal ministro dell’Interno Matteo Salvini. Non è ufficiale, la versione definitiva potrebbe esser presentata già nei prossimi giorni, con eventuali limature. Adnkronos ha anticipato i contenuti e la traccia del nuovo Decreto studiato dal Viminale. Il provvedimento, come si legge nella relazione rivelata dall’Adnkronos, abroga di “l’istituto del ...

Migranti - pronto il decreto Salvini : 'Stop a permesso di soggiorno per motivi umanitari' : Niente più permesso di soggiorno per motivi umanitari. È una delle principali novità del decreto legge in tema Migranti voluto da Salvini , giunto ormai in rampa di lancio. Il decreto, composto da 15 ...

La dottoressa del Pronto Soccorso e il post shock su Facebook : "I Migranti andrebbero annegati al largo" : I migranti "andrebbero annegati al largo": a scriverlo su Facebook una dottoressa in servizio al Pronto Soccorso dell'ospedale di Spoleto. La notizia è riportata dal Messaggero sulle pagine locali. ...

“I Migranti andrebbero annegati al largo”. Post choc della dottoressa del Pronto Soccorso su Facebook. Il caso : Messaggio choc di una dottoressa italiana. Il medico Gloria – questo il nome di battesimo del dirigente finito sotto accusa – ha pensato bene di parlare con toni che mettono in imbarazzo l’Asl di Spoleto dell’emergenza migranti in un gruppo Facebook di cui fanno parte circa 38mila medici di professione. Le segnalazioni del web non sono passate inosservate: molti medici si sono dissociati senza riserve e, con una rapida ...