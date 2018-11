Meteo oggi | torna il maltempo | tra temporali e forti piogge

Allerta Meteo Abruzzo : criticità “gialla” oggi e domani per rischio idrogeologico localizzato : A seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la regione nei giorni scorsi, il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, tenuto conto delle previsioni per le prossime ore che vedono un miglioramento delle condizioni Meteo, ha diramato un’Allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato su tutta la regione. Il responsabile del Centro Funzionale, Antonio Iovino, ricorda che “e’ ancora in ...

Previsioni Meteo - Giuliacci : 'In 3 giorni cadrà la pioggia di tre mesi' : Le Previsioni meteo non lasciamo molto spazio ai dubbi, l'allerta è stata lanciata da diversi comuni italiani che prevedono molta pioggia cadere tra oggi e i prossimi due giorni. Il maltempo ha gia' creato danni sia a Genova che a Roma, con trombe d'aria e alberi caduti, la Protezione Civile ieri ha diramato l'allerta rossa un po' ovunque. Oggi sara' l'apice del maltempo che imperversa sulla nostra penisola, tanto che Andrea Giuliacci ha ...

Allerta Meteo Liguria - il Comune ci ripensa : scuole chiuse a Genova oggi 30 ottobre : Il Comune di Genova ha deciso, poco prima dell’una di notte, di tenere le scuole chiuse oggi, martedì 30 ottobre, anche senza Allerta rossa, terminata a mezzanotte. La decisione, ufficializzata sul sito del Comune alle 01:10, è stata presa a causa degli ingenti danni provocati dal maltempo e per gli effetti del forte vento su Genova. L'articolo Allerta Meteo Liguria, il Comune ci ripensa: scuole chiuse a Genova oggi 30 ottobre sembra ...

LIVE Lazio-Inter - Serie A in DIRETTA : si gioca in condizioni Meteo proibitive. Pioggia incessante : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Lazio-Inter, posticipo della nona giornata del campionato di Serie A di calcio 2018-2019. Nonostante i tanti dubbi, alla fine si gioca: alle 20.30 le squadre saranno in campo all’Olimpico di Roma, su un campo reso davvero pesantissimo a causa delle piogge incessanti scese nelle ultime ore. L’allerta meteo aveva davvero messo a rischio l’incontro, ma alla fine la Lega Calcio ha ...

Allerta Meteo Napoli : “Verificare quanto accaduto oggi e decidere eventuali scuole chiuse” domani 30 ottobre : “domani bisognerebbe chiudere le scuole per comprendere lo stato dei cortili, delle aiuole, degli alberi che si trovano in prossimita’ delle scuole a Napoli. Qualche volta per eccessiva prudenza si e’ scelto di chiudere le scuole, ma dopo la giornata di oggi, con alberi crollati, comunque serve prendersi una giornata di pausa per verificare quello che e’ accaduto“: lo ha spiegato in una nota Fulvio Martusciello, ...

Allerta Meteo Abruzzo : criticità rossa e arancione oggi e domani : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione civile, a seguito del persistere delle precipitazioni con quantitativi da elevati a molto elevati, nonché dell’emissione di un nuovo avviso di condizioni Meteorologiche avverse emesso dal Dipartimento nazionale della Protezione civile, ha diramato una nuova Allerta rossa per rischio idraulico diffuso per le zone della Marsica e dell’Alto Sangro. Inoltre, in considerazione dei ...

Allerta Meteo - nubifragi e alluvioni concentrati sull’Italia tra oggi e domani : è massima allerta per il “Monsone Italiano” : allerta Meteo – Il maltempo sferza già da giorni l’Italia e per i prossimi 2 giorni la situazione non migliorerà. Una potente tempesta porterà il rischio di piogge torrenziali e nevicate in montagna su alcune parti dell’Europa centrale e meridionale fino a domani, 30 ottobre. L’area che va dalla Spagna alla Polonia e alla Penisola Balcanica sarà colpita da questo grande e potente sistema. I suoi impatti maggiori, tuttavia, si faranno sentire ...

Allerta Meteo Trentino Alto Adige : allarme “rosso” tra frane e piene - 300 mm di pioggia e 80 cm di neve : Allerta Meteo “rossa” in Trentino Alto Adige a causa del maltempo che ha determinato forti precipitazioni piovose e neve sui rilievi oltre i 2200 metri. Si registrano fiumi esondati, canali straripati, frane, che hanno portato alla chiusura di arterie sia principali che secondarie. In alcune zone sono caduti anche 300 millimetri di acqua e sui rilievi il manto bianco ha raggiunto anche gli 80 centimetri. In provincia di Bolzano le ...

Allerta Meteo Sicilia : oggi previsti forti temporali - burrasca e mare molto mosso : La Protezione Civile della Regione Siciliana ha emesso un’Allerta Meteo per la giornata di oggi, valida fino alla mezzanotte: sono attese precipitazioni “diffuse e persistenti, a carattere temporalesco, sulla Sicilia nord-orientale, con quantitativi molto elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere temporalesco, sulla Sicilia nord-orientale, con cumulate da moderate a puntualmente elevate; sparse, anche a carattere temporalesco, ...

Meteo oggi : allerta meteo in molte regioni - elevato rischio idrogeologico : meteo oggi: si intensifica ulteriormente la fase di maltempo. allerta meteo per molte regioni. meteo oggi - L'intensa fase di maltempo generata dalla formazione di un profondo minimo barico sul...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : allerta Meteo in Italia (29 ottobre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: il maltempo protagonista in Italia. Proteste in Puglia contro il Movimento Cinque Stelle. Migranti abbandonati nel mare in tempesta. (29 ottobre 2018).(Pubblicato il Mon, 29 Oct 2018 05:20:00 GMT)

Allerta Meteo : come comportarsi in caso di pioggia di forte intensità - ecco le indicazioni per i cittadini : Il maltempo e la pioggia stanno flagellando gran parte dell’Italia. In Calabria, da ieri, si contano già cinque morti. Crolli e strade chiuse sono una costante in tutto il Paese. Domani le scuole resteranno chiuse in numerose città della nostra penisola. La Protezione Civile si sta attivando, anche attraverso i comuni, e sta fornendo linee guida e indicazioni utili per mettersi in sicurezza in questi casi. In caso di pioggia in atto di ...

Allerta Meteo a Roma - le 5 zone a rischio per il maltempo. Oggi nuovo allarme - la mappa : Da Prima Porta all?Infernetto la mappa dei luoghi a rischio allagamento si amplia, a causa del mutamento delle condizioni meteorologiche e per la scarsa manutenzione delle caditoie. Ma...

Oggi c'è allerta Meteo in tutta la Sicilia : maltempo e caldo per lo scirocco : Dopo il caldo di questi giorni tornano i temporali e i forti venti. La protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e per rischio idraulico per la giornata di ...