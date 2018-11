Meteo Italia – Weekend di Maltempo

Allerta Meteo - Italia nella morsa del maltempo. Il Tirreno sforna dei “mostri” temporaleschi violentissimi : Roma - Lazio - Toscana e Sicilia a rischio alluvioni [MAPPE] : 1/23 ...

Allerta Meteo - nuova goccia fredda sul Mediterraneo innesca un’altra tempesta di Scirocco sull’Italia : torna l’incubo alluvioni - “bombe” di 200mm di pioggia nelle prossime 48 ore [MAPPE e DETTAGLI] : 1/15 ...

Meteo - prosegue il maltempo sull’Italia ed è di nuovo allerta massima : Dopo i danni e le vittime causate nei giorni scorsi, il maltempo è tornato a imperversare su quasi tutta l'Italia portando nuove ondate di temporali e acquazzoni, sopratutto al centro nord. allerta massima per alluvioni in Veneto, allerta arancione in molte altre zone del Paese da nord a sud per rischio idrogeologico.Continua a leggere

Allerta Meteo Estofex - 1 novembre di maltempo in Italia da Nord a Sud : nubifragi e vento - rischio di grandine e tornado : Allerta Meteo – Continua l’incredibile ondata di maltempo sull’Italia e arrivano nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment) in merito. Un’Allerta di livello 2 copre il Mediterraneo centrale principalmente per nubifragi e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Livello di Allerta 1 per l’Adriatico principalmente per nubifragi. Entrambe le allerte si intendono formalmente valide ...

Allerta Meteo - Festa dei Santi con forte maltempo in tutt’Italia : pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Novembre - allarme arancione a Roma - Napoli - Genova e in Sicilia : Allerta Meteo – Un sistema perturbato presente sulla penisola iberica determinerà oggi sul nostro Paese un flusso di correnti umide ed instabili sulle regioni più occidentali, in estensione da domani, primo Novembre, a gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Allerta Meteo e maltempo : la situazione in tutta Italia. Ultime notizie LIVE | : Vento, mareggiate e piene hanno fatto 11 vittime e danni. Ancora un disperso. A Venezia l'acqua ha allagato la Basilica di San Marco. Ancora bloccati i turisti sullo Stelvio. E dopo la tregua di ieri, ...

Allerta Meteo Halloween - nuova violenta ondata di maltempo sull’Italia l’1 novembre : Festa dei Santi con forte vento di scirocco e altri violenti temporali [MAPPE] : 1/30 ...

"Perché i siti del Meteo in Italia non sono attendibili" : Il climatologo Franco Prodi spiega perché l'Italia non riesce ancora ad arginare i danni delle ondate di maltempo

Allerta Meteo Estofex - nuovo round di maltempo sull’Italia occidentale : attenzione a nubifragi - grandine - forte vento e tornado : Allerta Meteo – nuovo round di forte maltempo sull’Italia ed Estofex lancia altri pesanti avvisi. Livello di Allerta 2 per l’Italia nordoccidentale e la Francia meridionale principalmente per nubifragi. Stesso livello di Allerta per Sardegna, parti della Sicilia, Corsica e Mar Tirreno per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Possibili anche alcuni tornado. Livello di Allerta 1, invece, per il Marocco ...

Maltempo - l’Italia è senza un servizio Meteo nazionale civile. Dopo vent’anni di rimandi nascerà (forse) nel 2019 : L’Italia è uno dei pochi Paesi a non avere un servizio meteorologico nazionale civile. Tutti lo aspettano da sempre e chi governa lo ha messo in cantiere da venti anni, ma dal 1998 al 2017 si è andati avanti a colpi di rimandi continui. Ora, mentre si contano i danni della forte ondata di Maltempo, all’orizzonte si intravedono i segni di novità positive. L’agenzia pubblica Italiameteo, la cui creazione era prevista nella legge ...

"Il sistema di previsioni Meteo in Italia è allo sbando. Siti gestiti da incompetenti. Questi eventi si potevano prevedere" : L'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia non è né "straordinaria", né frutto di un "clima impazzito". Lo conferma Franco Prodi, fisico meteorologo e ricercatore associato dell'Istituto di scienze dell'atmosfera e del clima presso il CNR. Il climatologo, intervistato da Il Mattino, spiega perché il sistema di previsioni Italiano è: "Completamente allo sbando" e perché bisogna "smetterla di parlare ...

Allerta Meteo - De Magistris si scaglia contro i Meteorologi : se il Sindaco della terza città d’Italia non ha capito niente… : Napoli è la terza città d’Italia per popolazione con i suoi 963.000 residenti: soltanto Roma e Milano ne hanno di più. Eppure il Sindaco del capoluogo partenopeo non ha capito nulla del sistema di Allerta Meteo nazionale, adottato dalla protezione civile: dopo l’ondata di maltempo di ieri, infatti, stamattina De Magistris in apertura della seduta del consiglio comunale ha duramente attaccato la protezione civile dicendo che “Il ...

Allerta Meteo Estofex - maltempo residuo sull’Italia : rischio temporali e trombe marine : Allerta Meteo – È stata una notte di intenso maltempo in Italia a seguito di una giornata disastrosa che è costata la vita a 10 persone e che ha lasciato ferite molte altre. La situazione resta difficile ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi sul maltempo. Allerta Meteo di livello 2 per Albania, Montenegro, Grecia nordoccidentale e l’estremo occidente della Macedonia, principalmente per nubifragi e forti raffiche di ...

Allerta Meteo - situazione da incubo per la sera/notte in tutt’Italia : scirocco furioso - piogge torrenziali al Nord : 1/14 ...