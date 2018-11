Maurizio Costanzo giudica male X Factor 12

Maurizio Costanzo boccia X Factor e i suoi giurati : le polemiche fanno male : Maurizio Costanzo giudica negativamente la giuria di X Factor sostenendo che le polemiche che hanno travolto il programma rischiano di oscurare il talento dei concorrenti Maurizio Costanzo boccia i giudici di X Factor. È infatti decisamente negativo il giudizio del giornalista e conduttore sulla giuria della nuova edizione del talent musicale. Sulla rubrica televisiva che tiene su […] L'articolo Maurizio Costanzo boccia X Factor e i suoi ...

Asia Argento, da paladina del #MeToo alle accuse di molestie

Ylenia Carrisi - parla Romina Power. L’intervista al Maurizio Costanzo Show : Al Bano e Romina Power ancora insieme ospiti del Maurizio Costanzo Show seduti vicini su un unico divano dove tra sorrisi e battuti si sono punzecchiati. La coppia che ha fatto innamorare gli italiani dopo tanti anni si ritrovano ancora insieme ed emozionano parlando anche della loro figlia scomparsa, Ylenia Carrisi. L’intervista è iniziata con Maurizio Costanzo che ha tentato di saperne di più sulla loro situazione sentimentale, ma i due, ...

Maurizio Costanzo show - Asia e Dario Argento per la prima volta insieme dopo le polemiche : Asia e Dario Argento alla loro prima uscita pubblica dopo le polemiche, le accuse, il vortice mediatico. L'attrice romana, esclusa dalla giuria di X Factor a seguito del caso Bennett, e il regista ...

Maurizio Costanzo e la festa al supermercato di Fedez e Chiara Ferragni : ‘Ragazzini viziati’ : La discussa festa di compleanno di Fedez in un supermercato milanese ha ancora qualche strascico. A commentare il party organizzato da Chiara Ferragni e finito nella bufera social per video che documentavano un uso improprio del cibo è ora Maurizio Costanzo. Il giornalista, direttamente dalle pagine di Nuovo Tv, dice la sua in merito alla faccenda: Quel video girato dalla Ferragni e da Fedez mi sembra proprio una bambinata, il gesto di una ...

Al Bano e Romina al Maurizio Costanzo Show cantano Felicità e ballano insieme (video) : Stasera mercoledì 31 ottobre, in seconda serata, andrà in onda una nuova puntata del Maurizio Costanzo Show. Il talk Show che dagli anni ’80 entra nelle case degli spettatori è tornato anche quest’anno e sono sempre tanti e vari gli ospiti. Questa sera ci saranno anche Al Bano e Romina al Maurizio Costanzo Show, la coppia intramontabile della canzone italiana che continua a ottenere successi soprattutto grazie al seguito di un pubblico che ha ...

Maurizio Costanzo Show : Asia e Dario Argento assieme in TV dopo lo scandalo molestie. Ospiti anche Albano e Romina – Video e Foto : Maurizio Costanzo Show, Asia e Dario Argento Asia e Dario Argento per la prima volta insieme su un palco dopo le polemiche, le accuse, il tritacarne mediatico. L’attrice romana, esclusa dalla giuria di X Factor a seguito del caso Bennett, e il noto regista horror saranno tra gli Ospiti del Maurizio Costanzo Show, in onda stasera alle 23.20 su Canale5. In scena, anche un’altra popolarissima coppia dello spettacolo: Albano e ...

Maurizio Costanzo attacca Fedez e Chiara Ferragni : Maurizio Costanzo ha fatto un commento al vetriolo a Chiara Ferragni e Fedez. Costanzo ha incontrato poche settimane fa il rapper nel suo programma “L’Intervista.” L’incontro sarebbe stato piacevole e la puntata un successo. E ora l’attacco: «Ragazzini viziati». Maurizio Costanzo sul settimanale “Nuovo Tv”, cura da anni una rubrica televisiva. E proprio sulle pagine del rotocalco avrebbe rilasciato il commento al vetriolo, ...

Maurizio Costanzo Show : stasera la seconda puntata del talk di Canale 5 : Nuovo appuntamento questa sera con il celebre talk di Maurizio Costanzo, ospiti: Al Bano, Romina Power, Dario e Asia Argento.

Festa al Carrefour - Maurizio Costanzo attacca Fedez e Chiara Ferragni : “Una bambinata - sono una coppia di ragazzini viziati” : La Festa di compleanno di Fedez organizzata da Chiara Ferragni in un noto supermercato milanese continua a far discutere. La spinosa vicenda era finita nel mirino sui social dopo la pubblicazione di alcuni video in cui i protagonisti e gli ospiti si lanciavano cibo di diverso tipo. Arriva sulle pagine del settimanale Nuovo il commento di Maurizio Costanzo, il giornalista con tono netto non risparmia i Ferragnez: “Quel video girato dalla ...

Maurizio Costanzo stronca Fedez e Ferragni : "La festa al supermercato? Ragazzini viziati" : Nessuna scusa per la festa celebrata nel supermercato Carrefour, a suon di verdura tirata e carrelli lanciati a tutta velocità. Ne è convinto Maurizio Costanzo, che ha criticato duramente Fedez e la moglie Chiara Ferragni. "Ragazzini viziati", ha affermato il conduttore dalle pagine del settimanale "Nuovo Tv", su cui da anni cura una rubrica televisiva.Sebbene Fedez abbia rilasciato a Costanzo soltanto poco tempo fa un'intervista a ...

Portobello - Maurizio Costanzo stronca Antonella Clerici : 'Paraculata - Rai senza idee e la gente si stufa' : Del leggendario, variopinto, ecumenico Portobello di Enzo Tortora, il maledetto pappagallo era l' elemento per cui avrei usato il lanciafiamme. Per me bambino, quel pennuto era un robot dispotico e ingovernabile. Per chiunque cercasse di farlo parlare provavo moti di compassione; per questo, ora, nel remake del programma (Raiuno, sabato, prime time), ho provato angoscia per Arisa, per Carlo Verdone, persino per quell' undicenne che invece di ...

Anche Maurizio Costanzo dice la sua e boccia la festa al supermercato di Fedez. Leggi la sua intervista… : Maurizio Costanzo boccia la festa al supermercato di Chiara Ferragni e Fedez Continua a far discutere la festa al supermercato di Fedez e Chiara Ferragni. Nonostante le scuse dei diretti interessati, arrivate a poche... L'articolo Anche Maurizio Costanzo dice la sua e boccia la festa al supermercato di Fedez. Leggi la sua intervista… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.