Matteo Salvini e Silvio Berlusconi | Dagospia | ' Il leghista ha saputo come lo prendono in

Elisa Isoardi e Matteo Salvini : la coppia è in crisi. Il pesante retroscena : Ci risiamo, Matteo Salvini ed Elisa Isoardi tornano a conquistare le prime pagine dei giornali di gossip. Il vicepremier, Ministro dell’Interno e segretario della Lega è davvero in crisi con la compagna attualmente impegnata alla guida de La Prova del Cuoco? A darne notizia, nelle ultime ore, sono stati alcuni servizi realizzati da Striscia La Notizia ai quali ha fatto da eco anche Dagospia. Anche perché i due insieme non si vedono da ...

Caso Diciotti : chiesta l’archiviazione per Matteo Salvini : Lo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLo sbarco dei migranti dalla nave DiciottiLa Procura di Catania ha chiesto l’archiviazione di Matteo Salvini nell’ambito del Caso Diciotti. Ad annunciarlo, con una diretta Facebook, culminata nell’apertura della lettera inviatagli dal ...

La procura di Catania ha richiesto l'archiviazione per Matteo Salvini nel caso Diciotti : La procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione nei confronti di Salvini per la vicenda della Diciotti. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini in una diretta Facebook. Il Tribunale dei ministri etneo che avrà adesso novanta giorni di tempo per decidere se accoglierla o meno."Quanto si è pagato per quest'inchiesta? Quanti uomini sono stati impiegati?". E' quanto si è chiesto il ministro ...

Matteo Salvini - il ministro apre la busta dei giudici di Palermo : 'Sulla Diciotti - richiesta di archiviazione' : 'I gufi dei centri sociali saranno abbacchiati', Matteo Salvini ha aperto in diretta Facebook la busta arrivata dal tribunale dei ministri di Palermo e ha letto per la prima volta la comunicazione dei ...

Nave Diciotti. Matteo Salvini esce indenne : Matteo Salvini esce indenne dal caso della Nave Diciotti. La Procura di Catania ha formulato la richiesta di archiviazione nei

Matteo Salvini - il dettaglio riservato davanti all'emiro : come si è presentato in Qatar : Matteo Salvini ha scelto un look istituzionale per l'incontro in Qatar con l'emiro Tamin Bin Harmad Al Thani : giacca e cravatta, con tanti saluti alla camicia aperta o alle famose felpe. Certo a ...

La prova del cuoco - vergogna Repubblica contro Casimiro Lieto - l'uomo che Matteo Salvini vuole a capo di Rai2 : Come ti cucino la minestra avvelenata. Lo chef è Repubblica , e gli stomaci da mandare sottosopra sono quelli di Matteo Salvini ed Elisa Isoardi . Si parla di Rai e di nomine, nello specifico quella ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini in crisi? Lei risponde così : “La lontananza sai è come il vento….” : Dagospia e Striscia la Notizia non hanno dubbi: Elisa Isoardi e Matteo Salvini sono in crisi. I gossip si inseguono da settimane senza che ci fossero però conferme o smentite da parte dei diretti interessati. Ma il settimanale Oggi ha contattato la conduttrice de La Prova del Cuoco per chiederle un commento a riguardo e la sua risposta è stata alquanto sibillina. In risposta infatti, Elisa Isoardi si è limitata a citare la sua canzone preferita, ...

Matteo Salvini : jogging in compagnia nella bellissima notte romana : ... esclusa dalla pubblicità dell'acqua - LEGGI In questi mesi tanti sono stati i volti noti dello spettacolo che hanno espresso vicinanza politica al leader della Lega e al suo 'collega' al governo, ...

Crisi con Matteo Salvini : Elisa Isoardi dice la sua. E si commuove a La Prova del Cuoco : Elisa Isoardi è in Crisi con Matteo Salvini? La presentatrice de La Prova del Cuoco racconta al settimanale Oggi come stanno le cose. O meglio lascia tutti nel dubbio se davvero sia finita. Infatti si è limitata a dire poche parole sibilline, citando la sua canzone preferita: “La lontananza sai è come il vento…”. In effetti Salvini e la Isoardi ultimamente sono molto presi dalle rispettive professioni e sembra sia difficile trovare ...

Matteo Salvini : “Se governassi da solo…”Frecciatina a Luigi Di Maio? : Matteo Salvini: “Se governassi da solo…”, la frase è una umiliazione per Luigi Di Maio “Se governassi da solo farei tante cose velocemente”. Matteo Salvini non è Silvio Berlusconi, ma ci somiglia. Circondato dai giornalisti all’assemblea di Confitarma, il vicepremier e leader della Lega lancia quella che è più di una frecciatina agli alleati di governo del Movimento 5 Stelle. I grillini in questi giorni stanno ...

Matteo Salvini apre ad un governo monocolore della Lega : Matteo Salvini punta ad un governo monocolore leghista senza i grillini. “Se governassi da solo potrei fare tante cose più