Mattarella sulla manovra Dialogo con l' Europa e occhio ai risparmi degli italiani

C'è posta per Conte. Mattarella scrive una lettera al premier sulla manovra : "Dialogate con l'Ue" : "Si avvii un dialogo costruttivo con l'Unione Europea". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato ieri una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che accompagna la firma del disegno di legge di Bilancio, ieri trasmesso alle Camere. Lo rende noto l'ufficio stampa del Quirinale."In data odierna ho autorizzato, ai sensi dell'articolo 87, quarto comma, della Costituzione, la presentazione alle Camere ...

Mattarella firma dl fiscale. Atteso verdetto Ue sulla manovra | : Via libera dal Quirinale al provvedimento del Governo. Atteso il verdetto di Bruxelles: si va verso la bocciatura. Spread balza sopra i 310 punti, poi arretra. Ieri sera, cena Salvini-Di-Maio-Conte: "...

In arrivo la lettera Ue chiede chiarimenti sulla manovra. Moscovici ne parlerà con Tria e Mattarella : C'è posta per Roma. Mittente: Bruxelles, Palazzo Berlaymont, sede della Commissione europea. La lettera con la richiesta di chiarimenti sul documento programmatico di bilancio italiano verrà pubblicata oggi, apprende Huffpost a Bruxelles. Oggi: proprio nel giorno in cui il commissario agli Affari Economici Pierre Moscovici è in missione a Roma per incontrare il ministro del Tesoro Giovanni Tria, il ministro degli Esteri Enzo ...

Mattarella a Pontedera depone i fiori sulla tomba di Gronchi : Pontedera , askanews, - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Pontedera per una visita dedicata alla commemorazione, a quarant'anni dalla morte, di Giovanni Gronchi, presidente della ...

Mattarella : 'Segnali di tensioni pesano sulla fiducia' : "La qualità delle aziende italiane, e la loro abilità di affermarsi sui mercati internazionali inserendosi nelle catene del valore globale, prospera solo in un mondo aperto e integrato - ricorda ...

Mattarella : "Forza giovani - camminate sulla strada dell'impegno" : Tra gli incontri più significativi: il laboratorio internazionale 'Facciamo crescere l'economia della fraternità' con Marco Piccolo di Banca Etica, Roberto Di Meglio dell'ILO di Ginevra, Thierry ...

Allarme sulla manovra - Draghi da Mattarella : Mario Draghi al Colle da Sergio Mattarella per chiedere al Capo dello Stato di vigilare sui conti. Il presidente della Bce preoccupato che nel governo italiano ci sia "una forte sottovalutazione del ...

Mattarella firma il decreto Salvini sulla sicurezza - ma ricorda gli obblighi della Costituzione : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il decreto legge in materia di sicurezza e Immigrazione e contestualmente ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte. «Al riguardo - dice il capo dello Stato - avverto l’obbligo di sottolineare che, in materia, restano “fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Sta...

Mattarella vuole garanzie sulla tenuta del Paese e adesso spera nella mediazione di Giorgetti : Roma Un messaggio per i 75 anni della strage nazista di Acerra. Un incontro con i vertici della fondazione Bietti per la ricerca in oftalmologia. Un approfondimento tecnico sul decreto sicurezza, tenuto ancora 24 ore in freezer prima della firma. Soltanto ordinaria amministrazione, si direbbe, nell'agenda del capo dello Stato. In realtà l'attenzione del presidente è tutta sul vertice di Palazzo Chigi sulla manovra. Riuscirà il governo a ...

Tria rassicura l'Ue sulla Manovra - ma a Juncker non basta : 'Rigidi con Roma' - Conte da Mattarella : 'Incontro proficuo' : Tria: "Se non vinciamo la scommessa sulla crescita, cambieremo la Manovra" - Il 2,4% "è un numero che non corrisponde esattamente ad alcune regole europee, ma fa parte della normale dinamica europea: ...

Mattarella e Salvini si stringono la mano alla festa della Polizia. Il vicepremier : "Sulla manovra andremo fino in fondo" : L'Associazione Nazionale Polizia di Stato per i suoi 50 anni sfila sul lungomare di Roma. Qui, insieme al presidente dell'Anps Claudio Savarese e al capo della polizia Franco Gabrielli, arrivano anche il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che, dopo il botta e risposta di ieri sulla manovra, si ritrovano faccia a faccia alla festa della Polizia. Vicini, ma non troppo, i due si salutano e ...