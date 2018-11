Mattarella scrive a Conte | Sviluppare dialogo con Ue

Mattarella scrive a Conte : "Il governo avvii dialogo con l'Ue" - : All'indomani della firma sulla legge di bilancio, il Quirinale diffonde la lettera inviata dal presidente della Repubblica al premier. "L'obiettivo è difendere il risparmio degli italiani e porre l'...

C'è posta per Conte. Mattarella scrive una lettera al premier sulla manovra : "Dialogate con l'Ue" : "Si avvii un dialogo costruttivo con l'Unione Europea". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato ieri una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che accompagna la firma del disegno di legge di Bilancio, ieri trasmesso alle Camere. Lo rende noto l'ufficio stampa del Quirinale."In data odierna ho autorizzato, ai sensi dell'articolo 87, quarto comma, della Costituzione, la presentazione alle Camere ...

