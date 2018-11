Mattarella firma la Manovra ma scrive a Conte | Dialogo con l' Europa

Manovra - Mattarella ha firmato. Niente tagli alle pensioni d’oro : Il taglio alle pensioni d’oro non compare nel testo inviato al Quirinale ma potrebbe rientrare con un emendamento durante l’iter parlamentare. Escono in extremis dalla Manovra il fondo da 100 milioni per la famiglia e la tassa sulla pesca sportiva. Sul filo di lana sale invece sul treno del provvedimento un rifinanziamento da tre milioni per il fondo destinato alle politiche migratorie...

Manovra - Mattarella firma : tra un mese il voto alla Camera | Reddito - quota 100 e pensioni d'oro : tutte le incognite : Il ministro per i Rapporti con il Parlamento: "Sono orgoglioso di consegnare la Manovra del popolo, finalmente al centro ci sono i cittadini". Tra il 29 e il 30 novembre il testo arriverà a Montecitorio

Tutto nelle mani di Mattarella : ecco perché può non firmare la manovra e mandare a casa il Governo : ... e sopratTutto in quella per la scelta dei ministri, con la clamorosa bocciatura di Paolo Savona al dicastero dell'economia. E Il mite Sergio, infatti, avrebbe ottime motivazioni per ribadire il ...

Mattarella firma IL DECRETO FISCALE/ Mini condono e no scudo penale : Di Maio “Stato amico dei deboli” : DECRETO FISCALE, la FIRMA di MATTARELLA sulla legge del Governo: testo al Parlamento, c'è il condono con tetto a 100mila euro ma sparisce lo scudo penale anche per somme dall'estero(Pubblicato il Tue, 23 Oct 2018 16:10:00 GMT)

Mattarella ha firmato il decreto fiscale. Ecco cosa cambia : (Foto: ufficio stampa Quirinale) Esaurite le scariche adrenaliniche di manine e complotti, il decreto legge fiscale (Def) è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ora potrà entrare in vigore, previa pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Durante il Consiglio dei ministri di sabato 20 ottobre l’esecutivo ha stralciato dall’articolo 9 del decreto la non punibilità penale e lo scudo per il rientro dei capitali ...

