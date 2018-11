Mattarella è preoccupato per la Manovra gialloverde E scrive a Conte

Manovra - Salvini - nè patrimoniali nè prelievi da conti correnti. Mattarella non preoccupato : Il vicepremier Matteo Salvini difende la Manovra e assicura che 'non ci saranno nè patrimoniali nè prelievi dai conti correnti, non chiederemo fedi nuziali in pegno.. Fa tutto parte della fantasia. ...

Mattarella preoccupato dallo scontro governo-Ue : ipotesi messaggio alle Camere : Sergio Mattarella sarebbe seriamente preoccupato dal rischi di bocciatura della manovra economica italiana da parte non solo dell’Unione europea, ma anche delle tanto temute agenzie di rating e, di conseguenza, dei Mercati. Per questo, secondo quanto riporta Marco Antonellis su Dagospia, dopo aver fatto il punto della situazione, ritenuta drammatica, con il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, e con quello della Banca ...

Mattarella preoccupato per la Manovra - potrebbe lasciare il suo incarico prima del previsto : Sergio Mattarella, il retroscena di Dagospia dopo l’incontro con Mario Draghi Sergio Mattarella potrebbe abbandonare la nave che affonda, a rivelarlo è il quotidiano ItaliaOggi. Dopo le travagliate decisioni del governo gialloverde, che hanno aumentato il deficit e messo (più di quanto già non lo fosse) l’Europa contro il Paese, ci troviamo di fronte a un nuovo paradigma politico. Le figure che dovevano proteggere la finanza ...

Salvini : 'il pil? crescerà' e attacca l'Ue. Draghi preoccupato va da Mattarella : 'Le stime del pil non sono ottimistiche, ma limitate. Sono stufo di un'Italia che cresce dello zero virgola- commenta il vicepremier -

Def - retroscena Sergio Mattarella : 'Molto preoccupato per la tenuta dei conti e la spallata all'Europa' : 'Temo che passeremo giorni anche peggiori di questo venerdì nero'. È questa la profezia del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , dopo che ieri 28 settembre, lo spread è schizzato a quota ...

Mattarella preoccupato per la tenuta dei conti Possibili limature al Def : Mentre nel governo si brinda, gli umori altrove non sono altrettanto euforici. Dal Colle, in particolare, filtra apprensione. Il presidente è preoccupato per la tenuta dei conti pubblici. L’enfasi propagandistica sulla Manovra del Popolo non è certamente la sua. Ieri Sergio Mattarella ha vissuto una giornata faticosa, in cui perfino la firma al dec...

Mattarella sulla manovra - molto preoccupato alza le attenzioni per le prossime ore : Mattarella, nella sua storia politica ne ha viste tante. Perciò già si prepara a un supplemento di sorveglianza Una mattinata a sorvegliare il barometro di mercati e finanza che, come prevedibile, segnava tempesta già prima dell’apertura delle Borse. E poi, fino a sera, una serie di contatti per capire che tipo di prospettive anticipa lo spread schizzato a quota 280, mentre il tonfo di piazza Affari (la peggiore in Europa) puniva qualche banca ...