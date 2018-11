Marotta-Inter | c' è il via libera

Marotta all'Inter - accordo triennale/ Rescissione con la Juventus : a dicembre sarà ufficialmente nerazzurro - IlSussidiario.net : Beppe Marotta all'Inter ormai è davvero vicina a diventare una trattativa ufficiale. Dopo che le parole del Presidente avevano fatto pensare a una frenata

Inter - Marotta in arrivo : i dettagli su durata del contratto - cifre ed ufficialità : Arrivata l’attesa rescissione del contratto con la Juventus, per Beppe Marotta è ora tempo di cambiare casacca. Come anticipato ormai da giorni da più parti, il dirigente firmerà un accordo che lo legherà all’Inter. Quel che non era ancora noto erano le cifre che andrà a guadagnare in nerazzurro. Ebbene, secondo quanto riportato da “TuttoMercatoWeb.com”, […] L'articolo Inter, Marotta in arrivo: i dettagli su durata ...

Juve - Marotta risolve il contratto : nel suo futuro c'è l'Inter : Adesso è proprio finita. Dopo 8 anni ricchi di successi, la Juventus e l'ormai ex d.g. Beppe Marotta si separano. Lo rende noto la stessa società bianconera con un comunicato ufficiale sul proprio ...

Il calciomercato oggi – Il primo botto di Marotta all’Inter : Il calciomercato oggi – L’Inter è sceso in campo nella 10^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Luciano Spalletti si candida ad essere sempre più protagonista. Nel frattempo manca solo l’ufficialità dell’accordo con Beppe Marotta ma esiste già l’intesa con l’ex dirigente della Juventus, che si è già messo all’opera. Secondo le ultime indiscrezioni già chiuso il primo colpo di Marotta per il mese di gennaio, si tratta ...

Marotta dopo l'addio alla Juve vicino all'Inter (RUMOURS) : Si fanno sempre più insistenti le voci che vogliono Giuseppe Marotta in procinto di annunciare il suo arrivo all'Inter. L'ormai ex amministratore delegato della Juventus ha preannunciato l'addio dopo la vittoria dei bianconeri contro il napoli e questo è stato poi ufficializzato durante l'assemblea degli azionisti di giovedì scorso dal presidente Andrea Agnelli. Il giorno dopo è stato il turno del consiglio di amministrazione del club ...

Calciomercato Inter - ecco il primo botto di Marotta! [NOME e DETTAGLI] : Calciomercato Inter – L’Inter si prepara a scendere in campo nella 10^ giornata del campionato di Serie A, la squadra di Luciano Spalletti in campo contro la Lazio in un match che si preannuncia spettacolare ed importante per le zone altissime della classifica. Nel frattempo manca solo l’ufficialità dell’accordo con Beppe Marotta ma esista già l’intesa con l’ex dirigente della Juventus, che si è già ...

Inter - Steven Zhang nuovo presidente : 'Nessun accordo con Marotta' : Negli scorsi giorni sulle nostre pagine on-line avevamo accennato ad alcune indiscrezioni [VIDEO] che erano giunte da alcuni tabloid sportivi, secondo le quali Beppe Marotta sarebbe stato pronto ad accasarsi all'Inter come dirigente, o comunque all'Interno dello staff della societa' milanese. Lo stesso Marotta, infatti, giovedì scorso 25 ottobre è uscito ufficialmente dall'organigramma bianconero. Quale sara' il suo destino nessuno, al momento, ...

Inter - Marotta sempre più vicino : ci sarebbe l'accordo : Giornata storica quella di ieri per l'Inter, che ha visto la nomina del nuovo presidente, Steven Zhang, il più giovane della storia nerazzurra. Si tratta solo dell'inizio, visto che presto Suning acquistera' anche il pacchetto azionario di Erick Thohir, tra l'altro presidente uscente della societa'. Ma anche a livello di dirigenza potrebbero esserci presto nuovi cambiamento, visto che sono sempre più frequenti i contatti tra il figlio del patron ...

Marotta non va all'Inter? / Zhang è ufficialmente il Presidente : "Nessun accordo" : Inter, Steven Zhang nuovo Presidente. Ultime notizie, Marotta il primo regalo: l’ex amministratore delegato bianconero è sempre più vicino (Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 19:32:00 GMT)

Inter - Steven Zhang : 'Nessun accordo con Marotta. Voglio rendere questo club il migliore al mondo' : Gli obiettivi Il nuovo presidente dell'Inter ha poi parlato di quelli che saranno gli obiettivi della sua società: " Voglio rendere l'Inter il miglior club al mondo " ha aggiunto -, portarlo nell'...

Inter - Steven Zhang : "Marotta? Nessun accordo - ma faremo di tutto per migliorare" : Dopo l'ufficialità lanciata dall'Inter sui propri profili social , sul sito ufficiale del club nerazzurro sono comparse le prime parole di Steven Zhang da presidente: 'Continueremo a concentrarci ...

Inter - Steven Zhang : "Insieme verso nuovi successi. Marotta? Nessun contatto" : Dopo l'ufficialità lanciata dall'Inter sui propri profili social , sul sito ufficiale del club nerazzurro sono comparse le prime parole di Steven Zhang da presidente: 'Continueremo a concentrarci ...