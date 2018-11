Mantova | controlli a tappeto in notte Halloween | 3 arresti e 23 denunce 2

Mantova : controlli a tappeto in notte Halloween - 3 arresti e 23 denunce : Milano, 1 nov. (AdnKronos) - Tre arresti, 23 denunce, 400 persone controllate e contravvenzioni al Codice della Strada per un valore di quasi tremila euro. Questo il bilancio dei controlli messi in atto dai carabinieri del comando provinciale di Mantova nella notte di Halloween. L’operazione, svilup