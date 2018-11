Manovra | tutti i contenuti della legge approvata dal governo

Tutti i dubbi che pesano sulla Manovra - Conte deve ribadire : "L'Italia non uscirà dall'euro" : Per gli analisti di Standard & Poor's la manovra indebolirà la crescita economica: Tutti i dubbi che pesano sull'Italia

Sergio Mattarella - Manovra : 'Un dovere per tutti i governo tenere i conti in ordine'. E sugli immigrati : Questa responsabilità, avverte il capo dello Stato, 'accomuna chiunque svolga funzioni rappresentative - qualunque sia la sua militanza politica - perché si tratta di un bene comune, di un patrimonio ...

Manovra - presidente Mattarella : “Tutti devono rispettare l’equilibrio dei bilanci” : Secondo il presidente Sergio Mattarella i disordini della finanza pubblica possono avere contraccolpi sulle fasce più deboli: "I bilanci in equilibrio, l'efficienza dei servizi, i diritti garantiti ai cittadini, la sinergia tra pubblico e privato, sono sfide a cui nessuna amministrazione può sottrarsi".Continua a leggere

Dombrovskis : 'Da Manovra Italia danni per tutti i Paesi Ue' : "Nel 2017 il debito Italiano - ha ricordato - ha rappresentato un peso medio di 37mila euro per abitante, pari al secondo debito più alto nell'Ue, uno dei più alti al mondo".

«Dalla Manovra danni per tutti - ma Tria è interlocutore credibile» : la conferenza di Dombrovskis e Moscovici Live : Le parole del commissario per gli Affari Economici dopo l’analisi dei conti e del Def inviato da Palazzo Chigi

Manovra - Salvini : Ascoltiamo tutti - ma non togliamo un centesimo a italiani : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Berlusconi : 'Governo si ravveda - faranno il male di tutti' : Il governo "si ravveda e cambi la Manovra, perché stanno portando l'Italia in una direzione che farà il male di tutti". Lo ha affermato il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. "La situazione è ...

Manovra - Bruxelles vuole risposte entro lunedì. Austria : Roma mette tutti in pericolo : Poi c'è un'altra domanda politica e giuridica. Le regole non le ho stabilite io ma la Commissione". "Contrariamente a quello che leggo sulla stampa italiana non finirò a maggio, io ci sarò fino a ...

Numero chiuso Medicina - nella Manovra prevista l’abolizione : “Così tutti possono accedere agli studi” : Tra le misure varate lunedì sera dal Governo in materia di sanità all’interno della manovra spunta a sorpresa l’abolizione del Numero chiuso nelle facoltà di Medicina. Lo riporta il comunicato diffuso dopo il Consiglio dei ministri in cui si spiega la norma inserita nel disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per il 2019 prevendo appunto l’abolizione “permettendo così a tutti di poter accedere agli ...

Manovra - Siri : Ipotesi più probabile pace fiscale al 25% per tutti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Sulla Manovra - Draghi invita tutti ad abbassare i toni : Un invito ad abbassare i toni rivolto all'Italia ma anche a tutte le parti in causa, Commissione europea inclusa, e a non 'drammatizzare' le discussioni Sulla legge di bilancio italiana: è il richiamo ...

Manovra - Draghi : 'Ho fiducia in un compromesso - ma tutti abbassino i toni' : "Sono fiducioso che tutte le parti troveranno un compromesso", afferma il presidente della Bce, Mario Draghi , sulla Manovra italiana, oggetto di attenzione da parte di Bruxelles e delle istituzioni ...

Manovra - Draghi : tutti abbassino i toni non solo l'Italia : Roma, 13 ott., askanews, - Sulla Manovra dell'Italia 'è giunto il momento di abbassare i toni', ha affermato il presidente della Bce, Mario Draghi, rivolgendo il suo richiamo 'a tutte le parti, non ...

Def : tutti i nodi critici della 'Manovra' in arrivo : "Le prospettive a breve termine dell'economia in base ai segnali forniti dall'indicatore anticipatore stimato dall'Istat " ha riferito il presidente facente funzioni dell'Istituto di statistica, ...