Manovra | rischi rincaro delle sigarette e aumento delle tasse locali 

Rischio aumenti per sigarette e Imu : le 'amare' sorprese della Manovra : ROMA - sigarette più care e Rischio aumento per addizionali locali e Imu sulle seconde case. Sono alcuni effetti della legge di Bilancio, depositata alla Camera dove inizierà il suo iter la prossima ...

Il M5S rischia davvero di spaccarsi sulla Manovra? : Foto Roberto Monaldo / LaPresse “Dobbiamo essere compatti come la testuggine”. Così ha detto il vicepremier Luigi Di Maio citando, secondo i bene informati, Wikipedia. Un appello alla compattezza lanciato nel suo ruolo di capo politico del M5S. Il tema sul quale i grillini non dovrebbero dividersi, secondo Di Maio, è innanzitutto quello della legge di bilancio. Ma davvero il primo gruppo politico sia alla Camera che al Senato rischia ...

Carnevale Maffè : "Banche a rischio se governo non cambia Manovra" : "Il governo deve creare le condizioni per evitare che le banche vadano in crisi, invece di pensare a impossibili modi per salvarle. Se la legge di bilancio non dovesse cambiare e se la crisi di ...

Manovra : basso rischio contagio - ma c'è nodo negoziato con Ue : Dopo i verdetti di Fitch, Moody's e S&P, il negoziato tra Roma e Bruxelles sulla Manovra è il nodo da sciogliere per evitare che il 'caso Italia' deflagri, che lo spread salga a 400 punti e il sistema ...

Manovra - il retroscena : Mario Draghi e il colloquio con il governo e Paolo Savona sul rischio spread : Lo stesso Mario Draghi ne aveva parlato in tempi non sospetti con Paolo Savona , e non con il ministro dell'Economia Giovanni Tria ,. Al ministro italiano per gli Affari europei, aveva illustrato i ...

Manovra : cosa rischia ora l'Italia : Viene anche data una quantificazione della risposta di politica economica necessaria a soddisfare quegli obiettivi. Il Consiglio adotta la raccomandazione della Commissione ex articolo 126.7, che ...

"Con la Manovra la Lega ha tradito gli elettori E ora mette a rischio il futuro degli italiani" : Che cosa è successo da marzo ad oggi? Un dato certo è che le imprese hanno perso 40 miliardi e si è determinato un indebolimento dei fondamentali della nostra economia. Vengono colpiti i piccoli ...

Manovra : l'incertezza rischia di frenare l'economia reale : Per il resto il ricorso al deficit, più che mirato ad investimenti ed espansione dell'economia, è assorbito da Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Delle due misure solo l'ultima potrebbe avere un ...

Manovra : l'incertezza rischia di frenare l'economia reale : Per il resto il ricorso al deficit, più che mirato ad investimenti ed espansione dell'economia, è assorbito da Quota 100 e Reddito di cittadinanza. Delle due misure solo l'ultima potrebbe avere un ...

Tria : 'con spread a questi livelli rischio banche. Manovra - se crisi come in 2008 qualcosa cambieremmo' : Non c'è bisogno che salga a 400 punti base. Anche ai livelli attuali lo spread BTP-Bund è un rischio. Lo ha ammesso il ministro dell'economia, Giovanni Tria.

Manovra - Tria : non siamo temerari - non a rischio tenuta conti : Roma, 24 ott., askanews, - 'Chi sostiene che questo governo voglia portare l'Italia fuori dell'Unione europea e dall'euro è fuori dalla realtà'. Lo ha affermato il ministro dell'Economia Giovanni Tria in un'intervista a Famiglia Cristiana in edicola domani. 'La nostra - spiega il titolare di Via XX Settembre - non è di sicuro una strategia …

Manovra - cosa rischia l'Italia : Strasburgo, 24 ott., Adnkronos, - Laprocedura per deficit eccessivo, Edp in gergo,, che l'Italia rischia di subire ma che non è ancora iniziata, è prevista dal braccio correttivo del patto di ...

Manovra - cosa rischia l'Italia : La procedura per deficit eccessivo , Edp in gergo, , che l'Italia rischia di subire ma che non è ancora iniziata, è prevista dal braccio correttivo del patto di stabilità, nel quale passa un Paese che ...

Le sanzioni Ue e lo stop ai paracadute della Bce Ecco i rischi per l’Italia se la Manovra non cambia : Le sanzioni Ue e lo stop ai paracadute della Bce Ecco i rischi per l’Italia se la manovra non cambia La prima tappa, nel caso l’Italia resti ferma nell’intenzione di non modificare i saldi, sarà un nuovo rapporto sull’evoluzione del debito ex articolo 126/3 dei Trattati. Su quella base la Commissione, che si riunisce il 3 e 4 dicembre, potrà raccomandare al Consiglio di aprire una nuova procedura per disavanzo eccessivo come quella da cui siamo ...