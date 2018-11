Manovra | nuovo aumento per le sigarette | 10 centesimi in più dal 2019

Manovra - nuovo aumento delle sigarette : 10 cent in più a pacchetto - : Lo si legge nella relazione tecnica che accompagna la legge di bilancio, che prevede l'aumento della tassazione su sigarette, tabacco trinciato e sigari. Dal rapporto emerge anche che potrà avere ...

Prezzo sigarette verso un nuovo aumento - per effetto della Manovra : In arrivo un nuovo aumento dei pacchetti di sigarette, per tutte le fasce di Prezzo. Secondo quanto si legge nella relazione tecnica che accompagna la manovra "l'incremento della fiscalità potrebbe essere recuperato dai produttori con un aumento dei prezzi di vendita di circa 10 centesimi a pacchetto, per tutte le fasce di Prezzo". Nella legge di Bilancio sono previsti per il 2019 rincari della tassazione per le sigarette di 108 milioni, ...

La realtà non si allinea alla Manovra : l'Istat vede il pil fermo. Nuovo richiamo della Commissione Ue : Per la prima volta dal 2014 l'Istat vede un pil fermo: nessuna evoluzione nel terzo trimestre dell'anno rispetto ai tre precedenti, solo uno 0,8 in più su base annua. Poco. La realtà non incrocia l'ottimismo della manovra economica del governo gialloverde bocciata dalla Commissione europea. E oggi proprio da Bruxelles arriva una nuova lettera di richiamo: è prassi, dicono da Palazzo Berlaymont. Ma i contenuti della nuova ...

Manovra - nuovo vertice stasera con Conte : 12.45 nuovo vertice sulla Manovra previsto questa sera a Palazzo Chigi. Al vertice, a quanto si apprende, parteciperà il premier Conte, di ritorno dall'India. La riunione avrà lo stesso formato di quella di ieri, quindi dovrebbe vedere la presenza del ministro del Tesoro Tria, dei viceministri Garavaglia e Castelli e dei tecnici Mef. Dall'India il premier dice: "stasera rientro e dovrei trovare i tecnici Mef che hanno fatto i conti. C'è chi ...

Manovra - Ue chiede a Italia di presentare nuovo Dpb entro 3 settimane : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - Moscovici : potremmo chiedere all' Italia un nuovo documento : 'La Commissione non vuole una crisi tra Bruxelles e Roma, il posto dell'Italia è al cuore della zona euro, non all'esterno'. Lo ha detto il commissario agli Affari economici, Pierre Moscovici in un'...

Confindustria ha chiesto di nuovo al governo di cambiare la Manovra : La manovra va corretta, rafforzando la crescita: il problema non è tanto lo sforamento del deficit e l'abbassamento del rating deciso da Moody's , che 'era nelle cose', ma vincere la sfida dello ...

Salvini e Di Maio pronti a rivedere la Manovra : nuovo tetto del deficit a 2 - 1 : "Meglio perdere la faccia, che perdere il governo". La sintesi, in una mattinata sonnacchiosa in Transatlantico, la offre un deputato del M5s che segue da vicino i dossier economici. Ed è la sintesi ...

Lega “Nessun aumento Rc auto in Manovra”/ La risposta alle "accuse" del M5s : nuovo scontro dopo la manina : Lega “Nessun aumento Rc auto in manovra”. La risposta alle "accuse" del M5s: nuovo scontro dopo la manina. Le due frange del governo si sfidano sull'assicurazione auto(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 13:47:00 GMT)

Manovra - Juncker : 'l'Italia sbanda'. Nuovo scontro con Salvini e Di Maio. Conte a Bruxelles : ... ma questa volta andranno valutati con attenzione i toni, così come andrà valutato l'incontro di giovedì a Roma tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e Pierre Moscovici. Su tutto incombe ...