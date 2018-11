Manovra | Mattarella scrive a Conte ' Sviluppare dialogo costruttivo con l Ue' Conte

Mattarella è preoccupato per la Manovra gialloverde. E scrive a Conte : Sergio Mattarella ha autorizzato la presentazione della Manovra alle Camere. Che non lo abbia fatto a cuor leggero è cosa nota. Non fosse altro che, mentre il testo arrivava al Quirinale per ottenere il via libera, in un messaggio inviato all'Acri in occasione della Giornata Mondiale del Risparmio,