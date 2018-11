Manovra | Mattarella a Conte | ' Avviare dialogo con Ue | porre Italia a riparo da

Mattarella firma la Manovra ma scrive a Conte : "Dialogo con l'Europa" : Prima ancora che la discussione sulla legge di bilancio approdi in Parlamento il Quirinale ammonisce il Governo...

Manovra - Mattarella scrive a Conte : “Si avii dialogo costruttivo con Ue. Intento comune sia stabilità finanziaria” : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sollecita “il governo a sviluppare, anche nel corso dell’esame parlamentare, il confronto e un dialogo costruttivo con le istituzioni europee”. E’ quanto si legge nella lettera che il capo dello Stato ha inviato ieri al premier Giuseppe Conte e di cui, in riferimento ad alcune indiscrezioni apparse sui media questa mattina, l’ufficio stampa del Quirinale ha reso noto il ...

C'è posta per Conte. Mattarella scrive una lettera al premier sulla Manovra : "Dialogate con l'Ue" : "Si avvii un dialogo costruttivo con l'Unione Europea". Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato ieri una lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, che accompagna la firma del disegno di legge di Bilancio, ieri trasmesso alle Camere. Lo rende noto l'ufficio stampa del Quirinale."In data odierna ho autorizzato, ai sensi dell'articolo 87, quarto comma, della Costituzione, la presentazione alle Camere ...

Manovra - Mattarella ha firmato. Niente tagli alle pensioni d’oro : Il taglio alle pensioni d’oro non compare nel testo inviato al Quirinale ma potrebbe rientrare con un emendamento durante l’iter parlamentare. Escono in extremis dalla Manovra il fondo da 100 milioni per la famiglia e la tassa sulla pesca sportiva. Sul filo di lana sale invece sul treno del provvedimento un rifinanziamento da tre milioni per il fondo destinato alle politiche migratorie...

Manovra - Mattarella firma : tra un mese il voto alla Camera | Reddito - quota 100 e pensioni d'oro : tutte le incognite : Il ministro per i Rapporti con il Parlamento: "Sono orgoglioso di consegnare la Manovra del popolo, finalmente al centro ci sono i cittadini". Tra il 29 e il 30 novembre il testo arriverà a Montecitorio

Mattarella autorizza la presentazione della Manovra alle Camere : In Italia Mattarella autorizza la presentazione della Manovra alle Camere. Il testo arriverà nell'Aula di Montecitorio tra il 29 e il 30 novembre. Il testo contiene la norma sui terreni gratis per le famiglie con tre figli. La bozza prevede anche una “struttura di supporto per gli investimenti pubbl

