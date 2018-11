Man of Medan | Il curatore si mostra in un nuovo Trailer

The Dark Pictures : Man of Medan torna mostrarsi nel trailer "Ghost Ship" : Come riporta Gematsu, Bandai Namco e Supermassive Games hanno pubblicato il nuovo trailer di The Dark Pictures: Man of Medan intitolato "Ghost Ship".Ecco una panoramica del gioco, tramite Bandai Namco:Dagli sviluppatori di Until Dawn ...Read more…

Man of Medan di Supermassive Games può essere portato a termine in circa 4 ore : Tom Heaton, il director di Man of Medan ha dichiarato a Wccftech che il gioco avrà una durata di "circa quattro ore", ma ha chiarito che la longevità "potrebbe essere più alta o più bassa a seconda delle scelte".Come segnala Videogamer, una singola run di Until Dawn, sempre di Supermassive, poteva durare circa otto ore, ma molti giocatori sono tornati indietro e hanno giocato più volte per le diverse scelte di dialogo che cambiano la storia, ...

Gamescom 2018 : The Dark Pictures Man of Medan - prova : In una Gamescom piuttosto sottotono l'annuncio di The Dark Pictures Anthology è una boccata di aria fresca. La nuova collaborazione tra una vitale Bandai Namco e Supermassive Games, gli autori di Until Dawn, The Inpatient e Hidden Agenda, non solo sancisce la nascita di una nuova proprietà intellettuale, ma si preannuncia come un'operazione piuttosto interessante sia dal punto di vista ludico, sia da quello economico.Sotto questo nome, infatti, ...