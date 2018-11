ilfattoquotidiano

: Mamme e lavoro, le nuove start-up mandano in pensione il maschio alpha - Cascavel47 : Mamme e lavoro, le nuove start-up mandano in pensione il maschio alpha - italianaradio1 : Per una donna mantenere un equilibrio tra il mondo del lavoro e vita personale, specialmente se vuole essere mamma,… - italianaradio1 : Mamme e lavoro, le nuove start-up mandano in pensione il maschio alpha -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Per una donna mantenere un equilibrio tra il mondo dele vita personale, specialmente se vuole essere mamma, è una sfida. In Italia essere donna e mamma è veramente un’avventura quotidiana. Il problema di come coadiuvare la carriera e la crescita come donna-mamma è sempre nel dibattito sociale ed economico. Avere più donne nei CdA e, in generale, in ruoli apicali dove si prendono le decisioni è sicuramente un vantaggio: una donna porta, in un’azienda, una visione differente dalla classica del “”. Consideriamo i dati che ha riportato recentemente Iag. La loro analisi mappa uno scenario in crescita di donne che, dopo aver maturato un’esperienza corporativa importante, decidono di dare il loro contributo alla crescita delle-up: “L’Italia è al primo posto in Europa per presenza di donne fra i business angel, una persona che ...