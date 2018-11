huffingtonpost

: RT @francycognato: Ares a casa con la sua splendida famiglia ?? ???? Grazie a Francesca che l'ha salvato, a @SimonaGabriele che è stata la s… - ElenaBosco29 : RT @francycognato: Ares a casa con la sua splendida famiglia ?? ???? Grazie a Francesca che l'ha salvato, a @SimonaGabriele che è stata la s… - patriziagatto3 : RT @HuffPostItalia: 'Mamma, è Alessandro. Io vado'. Il mistero della scomparsa Mirella Gregori: 35 anni di tranelli e ricatti - HuffPostItalia : 'Mamma, è Alessandro. Io vado'. Il mistero della scomparsa Mirella Gregori: 35 anni di tranelli e ricatti -

(Di giovedì 1 novembre 2018), studentessa di 16 anni, scomparve in misteriose circostanze il 7 maggio 1983, esattamente 40 giorni primacittadina vaticana Emanuela Orlandi.Secondo la ricostruzione fatta allora da sua madre, la studentessa romana, che viveva in via Nomentana con i suoi genitori, fu chiamata al citofono del palazzo dove abitava da un giovane che si qualificò come suo compagno di scuola e che le chiese di scendere. ", è, io".assicurò che sarebbe tornata poco dopo, ma di lei da quel momento si persero le tracce.Alcuni elementi scoperti dagli investigatori hanno alimentato illegato al caso. Poco primala ragazza disse alla madre di essere in grado di trovare il denaro necessario all'acquisto di un appartamento che i genitori non si potevano permettere ("Tra poco avrò tanti soldi").La madre, ...