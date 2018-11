Maltempo | vento e pioggia non danno tregua all' Italia | quattro le vittime

Maltempo - Ponte di Ognissanti rovinato da vento e pioggia - Tre le vittime : L'Italia, nuovamente alle prese con pioggia e vento, vede il Ponte di Ognissanti rovinato dal Maltempo. Allerta rossa per il Veneto e temporali da allerta arancione su Lombardia, Friuli-Venezia Giulia,...

Allerta Meteo Estofex - 1 novembre di Maltempo in Italia da Nord a Sud : nubifragi e vento - rischio di grandine e tornado : Allerta Meteo – Continua l’incredibile ondata di maltempo sull’Italia e arrivano nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment) in merito. Un’Allerta di livello 2 copre il Mediterraneo centrale principalmente per nubifragi e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Livello di Allerta 1 per l’Adriatico principalmente per nubifragi. Entrambe le allerte si intendono formalmente valide ...

Novembre inizia col Maltempo e con un'allerta per temporali e vento : Massa-Carrara - Il mese di Novembre, sulla provincia di Massa-Carrara, inizia con qualche probabile pioggia nel corso della mattinata, per avere poi schiarite alternate a nuvolo e velature nel corso ...

Allerta Meteo Umbria : domani Maltempo e vento : Il primo novembre Allerta gialla per rischio temporali, idrogeologico ed idraulico su tutta l’Umbria e, dalle 12 alle 24, arancione per quello idrogeologico sulle zone meridionali e occidentali. Lo ha reso noto il Servizio Protezione civile della Regione. L’impatto dei fenomeni Meteo sulle diverse aree potrebbe determinare – in base alla nota di Palazzo Donini – delle criticita’ idrogeologiche (frane) e idrauliche ...

Maltempo - troppo vento e bufere di neve : gli elicotteri non possono raggiungere lo Stelvio per evacuare oltre 190 persone : vento e bufere di neve in quota: a causa della visibilità ridotta non possono raggiungere il Passo dello Stelvio gli elicotteri mobilitati dalla Protezione Civile regionale e dall’Esercito per portare a valle le 193 persone bloccate negli alberghi a oltre 2700 metri da oltre 4 giorni a causa dell’ondata di Maltempo che ha investito la Lombardia. I velivoli sono al momento ancora fermi a Bormio (Sondrio) per ragioni di ...

Allerta Meteo Halloween - nuova violenta ondata di Maltempo sull’Italia l’1 novembre : Festa dei Santi con forte vento di scirocco e altri violenti temporali [MAPPE] : 1/30 ...

Allerta Meteo Estofex - nuovo round di Maltempo sull’Italia occidentale : attenzione a nubifragi - grandine - forte vento e tornado : Allerta Meteo – nuovo round di forte maltempo sull’Italia ed Estofex lancia altri pesanti avvisi. Livello di Allerta 2 per l’Italia nordoccidentale e la Francia meridionale principalmente per nubifragi. Stesso livello di Allerta per Sardegna, parti della Sicilia, Corsica e Mar Tirreno per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Possibili anche alcuni tornado. Livello di Allerta 1, invece, per il Marocco ...

Maltempo e vento sul Vesuvio : il crollo degli alberi ripreso in diretta dai volontari : TORRE DEL GRECO - L'eccezionale Maltempo di ieri, con raffiche di vento straordinarie su Napoli e provincia, ha fatto gravissimi danni anche nel territorio del Parco Nazionale del Vesuvio con alberi ...

Maltempo - le storie delle 12 vittime della furia di vento e pioggia : Non c'è soltanto la disattenzione di chi sottovaluta l'allerta meteo. Tra le vittime di 48 ore di venti a oltre 100 chilometri orari e precipitazioni straordinarie su tutta l'Italia ci sono anche ...

Maltempo : ieri in E-R vento a 110 km/h : ANSA, - BOLOGNA, 30 OTT - A causa del Maltempo ieri in Emilia-Romagna il volontariato di protezione civile ha mobilitato oltre 200 persone, di cui 81 nel parmense, 50 nel ferrarese, altrettanti nel ...

Maltempo : Veneto - Unità di crisi - evento anche peggiore di quello del 1966 (2) : (AdnKronos) - Le punte massime dell’alluvione del 2010 (31 ottobre- 1 e 2 novembre) si “fermarono” ai 587,2 di Seren del Grappa, ai 530,5 di Agno-Recoaro, ai 516,8 del Cansiglio. Nel 1992 (3-5 ottobre) le punte massime si toccarono alla stazione Turcati a Recoaro Terme con 533,0 millimetri, al Rifug

Maltempo : Veneto - Unità di crisi - evento anche peggiore di quello del 1966 : Venezia, 30 ott. (AdnKronos) - L’Unità di crisi attivata dalla Regione Veneto per fronteggiare la situazione di emergenza determinata dal Maltempo di questi giorni ha elaborato una serie di tabelle di confronto tra l’evento del 27,28 e 29 ottobre 2018 e quelli più rilevanti, sempre della durata di t

Maltempo - a Roma due feriti per il vento. Arrivano le piogge. Danni ingenti : Il vento violento degli ultimi due giorni sembra aver dato una tregua ma la pioggia continua a imperversare su Roma che, con le scuole ancora chiuse, fa la conta dei Danni della pesante ondata di ...

Maltempo - 10 morti per pioggia e vento : pescatore affoga a Levico - terza vittima in Trentino. “Strage” di yacht a Rapallo : Il Maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud ha fatto 10 morti e danni ingenti in diverse regioni, con la Liguria particolarmente colpita nelle ultime ore. L’ultima vittima, un pescatore affogato nel lago di Levico, in Trentino, per colpa di una raffica di vento che lo ha battuto in acqua lunedì pomeriggio mentre stava controllando lo stato della sua barca. Il suo corpo è stato recuperato questa mattina. Nella notte, sempre ...