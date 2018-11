Maltempo Veneto | la gola dei Serrai di Sottoguda non esiste più | danno ambientale e

Maltempo Veneto - Prefettura Belluno : danni alla rete idrica - bollire l’acqua : La Prefettura di Belluno rende noto che “i fenomeni meteorologici intensi degli ultimi giorni hanno avuto ripercussioni sulla rete idrica che, in alcuni punti, risulta gravemente danneggiata“: “Tutte le sorgenti sono state interessate da massicci apporti di acqua piovana con relative impurita’. Per questo motivo, si raccomanda di non utilizzare l’acqua che manifesti evidenti problemi di torbidita’, nemmeno a ...

Maltempo : un morto in Val Badia. Allerta in Veneto e Liguria - piogge e temporali al Centro e al Nord : Ancora morti a causa del Maltempo, che negli ultimi giorni ha provocato 11 vittime. Un uomo di 81 anni, Agostino Paratscha, è morto ad Antermoia, in val Badia, cadendo dal tetto di una malga che stava riparando dai danni provocati dalle raffiche di vento dei giorni scorsi. La disgrazia è avvenuta nella stessa zona dove nella notte fra domenica e lunedì è morto il vigile del fuoco volontario Giovanni Costa, travolto da un albero. Intanto ...

Maltempo - allerta rossa in Veneto e temporali in tutta Italia. E il mare grosso preoccupa la Liguria : Negli ultimi giorni il Maltempo ha provocato 11 morti, ma l’allerta continua a essere alta in molte regioni d’Italia, specie al Nord. L’avviso meteo della Protezione civile indica allerta rossa per il Veneto e temporali da allerta arancione su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Liguria e sui settori occidentali di Abruzzo e Molise. Ci saranno rovesci di forte intensità, fulmini, ...

