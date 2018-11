Maltempo Val d'Aosta | crolla albero su automobile | due morti

è tornato il Maltempo albero su auto - 2 morti in Val d Aosta. Piove su gran parte d Italia : È ancora emergenza maltempo in tutta Italia, con nuovi peggioramenti specialmente nel Veneto e nelle regioni centrali tirreniche, e di nuovo il maltempo causa vittime nel nostro Paese, dopo i 13 morti ...

Maltempo Valle d’Aosta - Cervinia si veste di bianco : mezzo metro di neve - da sabato si scia [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Maltempo fa ancora vittime - albero su auto in Val d’Aosta : due morti : Non si arresta la scia di vittime causate dall'ondata di Maltempo che ha investito l'Italia. Nella mattinata di giovedì due persone son morte a Lillianes dopo che l'auto su cui viaggiavano è stata improvvisamente colpita da un grosso albero spazzato via dal forte vento che si è abbattuto in zona.Continua a leggere

Maltempo - due morti in Valle d'Aosta. Allerte meteo dal Veneto alla Sicilia : Ancora morti per Maltempo. Due persone hanno perso la vita oggi a Lillianes, Aosta, nella Valle di Gressoney, schiacciate da un albero caduto sull'auto in cui viaggiavano. Tanti gli interventi dei ...

Maltempo - due morti in Valle d'Aosta. Allerta rossa in Veneto | : Dopo una breve tregua, una nuova perturbazione minaccia il Settentrione. Allerta arancione prevista in 11 regioni, con rovesci intensi e forti raffiche di vento in arrivo su Toscana, coste del Lazio e ...

Maltempo al Nord - allerta rossa in Veneto. Due morti in Valle d’Aosta e uno in Val Badia : Ferita in questi giorni di Maltempo, di cui comincia la conta dei danni, l’Italia fa i conti con una nuova perturbazione e il numero delle vittime che cresce con il passare delle ore. Due i morti in Valle d’Aosta per un albero caduto su un auto, un’altra vittima in Val Badia: è un anziano caduto da un tetto che stava riparando dopo i danni provocat...

Maltempo - tragedia in Valle d’Aosta : albero cade su auto : 2 morti : tragedia questa mattina in Valle d’Aosta: 2 persone sono morte a Lillianes (Aosta) nella Valle di Gressoney, a causa del crollo di un albero sull’auto in cui viaggiavano. A causa del Maltempo, in bassa Valle d’Aosta, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per piante cadute. L'articolo Maltempo, tragedia in Valle d’Aosta: albero cade su auto: 2 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

è tornato il Maltempo dopo 24 ore di tregua. Albero su auto - 2 morti in Val d Aosta. Piove su gran parte d Italia : È ancora emergenza maltempo in tutta Italia, con nuovi peggioramenti specialmente nel Veneto e nelle regioni centrali tirreniche. Il maltempo, anche con fenomeni intensi, interessa ancora anche ...

Maltempo : un morto in Val Badia. Allerta in Veneto e Liguria - piogge e temporali al Centro e al Nord : Ancora morti a causa del Maltempo, che negli ultimi giorni ha provocato 11 vittime. Un uomo di 81 anni, Agostino Paratscha, è morto ad Antermoia, in val Badia, cadendo dal tetto di una malga che stava riparando dai danni provocati dalle raffiche di vento dei giorni scorsi. La disgrazia è avvenuta nella stessa zona dove nella notte fra domenica e lunedì è morto il vigile del fuoco volontario Giovanni Costa, travolto da un albero. Intanto ...

Maltempo : forti nevicate in arrivo in Valle d’Aosta : Sono attese nevicate abbondanti in Valle d’Aosta, tra la serata di oggi e la mattina di domani, a partire dai 1.300-1.500 metri di quota. L’ufficio neve e valanghe prevede che si accumuleranno quantitativi tra i 50 centimetri e il metro. Le precipitazioni saranno più intense nella zona sud-orientale della regione, al confine con il Piemonte. Per questo il centro funzionale regionale ha disposto il ‘codice colore giallo’ ...

Maltempo in Valtellina : corsa contro il tempo per liberare le 200 persone bloccate allo Stelvio : Turisti e lavoratori del settore sono da sabato fermi a 2.700 metri di quota a causa delle forti nevicate. Ma da oggi gli elicotteri possono alzarsi in volo per portarli a valle

Maltempo in Alta Valtellina : 193 persone bloccate al Passo dello Stelvio - in corso evacuazione : Sono iniziate alle prime ore di questa mattina le operazioni di recupero delle 193 persone bloccate da alcuni giorni in diverse strutture ricettive in Alta Valtellina, al Passo dello Stelvio, a causa dell’ondata di Maltempo che nei giorni scorsi ha interessato il Nord Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le autorità locali, ha attivato il Coi – Comando Operativo Interforze – che procederà al trasferimento della ...

Maltempo - riaperta strada della Valmalenco : raggiungibili i 5 comuni isolati : Alle 20 di oggi si e’ spezzato l’isolamento e l’unica strada che collega la Valmalenco al capoluogo e al resto della Valtellina, seppure a senso unico alternato, e’ stata riaperta al traffico in serata per gli oltre 6 mila residenti di 5 comuni della vallata alpina dopo la frana che lunedi’ sera aveva interrotto la circolazione nel territorio del Comune di Torre Santa Maria (Sondrio). Molti abitanti che volevano ...

Maltempo - Valmaggia : il caso più critico a Carpignano Sesia : Dall’apertura della sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte sono state 105 le segnalazioni per l’ondata di Maltempo che ha causato allagamenti e frane per piogge e venti intenso. Sono giunte da 61 comuni delle 8 province piemontesi, ha spiegato l’assessore all’Ambiente Alberto Valmaggia durante le comunicazioni in consiglio regionale. “Complessivamente – ha detto Valmaggia – sono ...