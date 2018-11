Maltempo | torna l' allerta gialla per vento e temporali

Il Maltempo torna sull'Italia e uccide ancora - morte altre 4 persone : 3 sono state schiacciate da alberi : Il maltempo uccide ancora, dopo i 13 morti dell'ultima violenta perturbazione dei giorni scorsi, altre due persone sono morte oggi a Lillianes (Aosta) nella valle di Gressoney, a seguito della...

Il Maltempo è tornato : allerta rossa in Veneto - arancione in Liguria. Pioggia per tutto il weekend : Il maltempo è tornato e accompagnerà l'intera Italia per la prima settimana di novembre. Oggi cielo da nuvoloso a coperto, con precipitazioni diffuse. Nel corso della giornata esaurimento dei fenomeni al Nordovest, in Emilia Romagna e sulla Toscana con tendenza a schiarite. Le precipitazioni più intense, anche sotto forma di rovesci o temporali, sono attese all'estremo Nordest, tra Lazio, Abruzzo, Campania e sulla Sicilia. ...

Maltempo Trentino Alto Adige : oggi previsti fino a 40 mm di pioggia e venti in quota - torna l’allerta : In Trentino Alto Adige torna la pioggia e torna l’allerta: in provincia di Trento sono previste in giornata precipitazioni comprese fra i 25 e i 40 mm e venti in quota. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico. La Giunta provinciale ha approvato una delibera con cui chiede al governo lo stato di emergenza: i danni maggiori si registrano nei boschi, con circa un ...

Allerta Meteo Estofex - 1 novembre di Maltempo in Italia da Nord a Sud : nubifragi e vento - rischio di grandine e tornado : Allerta Meteo – Continua l’incredibile ondata di maltempo sull’Italia e arrivano nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment) in merito. Un’Allerta di livello 2 copre il Mediterraneo centrale principalmente per nubifragi e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Livello di Allerta 1 per l’Adriatico principalmente per nubifragi. Entrambe le allerte si intendono formalmente valide ...

Campania - ritorna il Maltempo : in arrivo l'allerta arancione : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo idrogeologica ed idraulica valevole a partire dalle 8 di domani mattina e fino alla stessa ora di venerdì 2...

