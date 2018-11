Maltempo | solo una tregua o per quest' anno ' abbiamo già dato' ? Cosa ci aspetta nei

Maltempo - il sindaco di Pozzuoli : uscire di casa solo se necessario : “Le condizioni meteo sono peggiorate nel corso delle ultime ore, con vento molto forte. Stiamo adottando tutte le misure necessarie per intervenire, considerando i danni di diversa natura che si stanno verificando. Vi invito, pertanto, a prestare la massima attenzione e a spostarvi il meno possibile, ad uscire di casa solo se strettamente necessario, ad essere prudenti e a limitare gli spostamenti”. E’ l’appello lanciato ...

Maltempo - allagamenti in Calabria : “uscite solo se necessario” : Strade allagate e tre torrenti esondati nel centro di Cariati dove piove da diverse ore. Evacuata l’abitazione di due anziani nei pressi del fiume Nica’, che ha raggiunto i limiti degli argini. Chiuso al traffico il ponte che attraversa lo stesso fiume in via precauzionale. I due anziani evacuati, costretti a letto e tenuti in vita da apparecchiature mediche per patologie croniche, sono stati trasferiti in ambulanza ...

Maltempo Abruzzo : a Pescara in due giorni sono caduti 171mm di pioggia - solo nel 1958 e nel 1967 due eventi simili : Da domenica 21 a lunedì 23 ottobre 2018 caduta a Pesara quantità d’acqua elevatissima. Nei due giorni indicati l’Abruzzo intero è stato interessato da precipitazioni da moderate a puntualmente elevate. In considerazione delle previsioni meteorologiche il Centro Funzionale d’Abruzzo ha diffuso l’Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse emesso dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed ha emesso un avviso di ...

Maltempo - l'Autunno fa sul serio ma solo per poco : Roma, 25 set., askanews, - La burrasca autunnale tanto invocata dagli amanti del freddo alla fine è arrivata. L'aria fredda nordica ha fatto il suo scenografico ingresso dai settori settentrionali del ...

Maltempo - Coldiretti Campania : non solo danni - è boom per i funghi : Il Maltempo non crea solo danni, determina anche le condizioni favorevoli alla crescita dei funghi per i quali si preannuncia una stagione da record: lo stima la Coldiretti Campania nel sottolineare che in molte aree la raccolta si è avviata con straordinario anticipo e ottimi risultati. Le perturbazioni che hanno provocato gravi danni alle coltivazioni agricole e spinto il controesodo degli italiani dalle vacanze hanno invece favorito la ...

Maltempo : non solo danni - è boom per i funghi : Il Maltempo? Non solo danni: le condizioni meteo hanno creato anche le condizioni favorevoli alla crescita dei funghi per i quali si preannuncia una stagione da record. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che in molte aree la raccolta si è avviata con straordinario anticipo e ottimi risultati. “Le perturbazioni che hanno provocato gravi danni alle coltivazioni agricole e spinto il controesodo degli italiani dalle vacanze hanno ...

Coldiretti : non solo danni - Maltempo salva i grandi laghi a secco : Roma, 31 ago., askanews, - Non solo danni, l'arrivo del maltempo con la pioggia salva i grandi laghi a secco come il Lago Maggiore sceso al minimo storico del periodo e conseguenti limitazioni alla ...