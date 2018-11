Maltempo Sicilia | rischio esondazioni nell’Agrigentino | “non usate l’auto”

Maltempo Sicilia : forte pioggia a Palermo - allagamenti e auto bloccate : Piogge torrenziali dalla notte su Palermo: decine le richieste di soccorso ai vigili del fuoco. In queste ore si sono verificati numerosi allagamenti di locali a piano terra e molte auto sono rimaste bloccate in sottopassi. I pompieri sono intervenuti per liberare gli automobilisti intrappolati dall’acqua che ha trasformato le strade in fiumi e le piazze in laghi. L'articolo Maltempo Sicilia: forte pioggia a Palermo, allagamenti e auto ...

Allerta Meteo - Festa dei Santi con forte Maltempo in tutt’Italia : pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Novembre - allarme arancione a Roma - Napoli - Genova e in Sicilia : Allerta Meteo – Un sistema perturbato presente sulla penisola iberica determinerà oggi sul nostro Paese un flusso di correnti umide ed instabili sulle regioni più occidentali, in estensione da domani, primo Novembre, a gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Maltempo Sicilia - l’Anas : “Monitorato costantemente il viadotto Petraro” : L’Anas “monitora costantemente” il “viadotto Petraro al km 28 della strada statale 514 ‘Di Chiaramonte’“, nel Ragusano, per “l’inclinazione di una pila” dell’opera. Lo rende noto la societa’, sottolineando che “a causa delle avverse condizioni climatiche che hanno interessato l’area, il 29 ottobre e’ stato effettuato un sopralluogo congiunto di tecnici Anas ...

Maltempo - Italia in ginocchio : sette morti. La situazione a Trapani - Marsala e in Sicilia : sette morti, tra cui un vigile del fuoco volontario, un disperso e decine di feriti. E' il bilancio provvisorio della violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta lunedì sulla Penisola, creando ...

Maltempo Sicilia - decine di alberi caduti : tre feriti : Giornata di Maltempo in Sicilia, dove si sono verificati diversi danni e disagi, mentre si contano tre feriti. Un grosso ramo è caduto in corso Tukory a Palermo e ha colpito un passante. Immediati i soccorsi: l’uomo è stato trasportato all’ospedale Civico. A chiedere l’intervento dei sanitari del 118 gli agenti di polizia che sono stati i primi ad arrivare in zona. Le condizioni del passante non sono gravi. Sono decine gli ...

Maltempo - tempesta di scirocco : caldo sconvolgente in Sicilia - Palermo vola a +31 - 5°C e le spiagge si riempiono [FOTO LIVE] : L’ondata di Maltempo provocata dallo scirocco è sempre più intensa sull’Italia: a Palermo la temperatura ha raggiunto i +31,5°C, un caldo sconvolgente per fine Ottobre. Lo scirocco ha superato i 90km/h e tanta sabbia del Sahara ha colorato il cielo di giallo. Dopo le nubi del mattino, adesso è tornato a splendere il sole e la temperatura potrebbe ulteriormente aumentare nel primo pomeriggio. Le spiagge si sono gremite di bagnanti, ...

Maltempo Sicilia : acqua torbida nel Messinese - “sconsigliato l’uso idropotabile” : In provincia di Messina, è stata segnalata, da numerosi utenti, la presenza di acqua torbida a S. Stefano Medio e S. Margherita: AMAM, si legge in una nota, “ha immediatamente avviato gli accertamenti sul posto per risalire all’origine del fenomeno riscontrato, molto probabilmente legato alle forti piogge delle ultime ore. A scopo precauzionale, prima di avere accertato le cause del fenomeno, è sconsigliato l’uso idropotabile ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Messina : allagamenti e alberi caduti - isolati abitanti in contrada di San Saba : Forte Maltempo con vento e pioggia battente dalla notte a Messina: si registrano allagamenti di strade, smottamenti e la caduta di alberi. L’assessore comunale alla Protezione civile Massimiliano Minutoli ha spiegato che “la situazione al momento è sotto controllo, i torrenti sono costantemente monitorati, si segnalano detriti nelle strade in prossimita’ dei torrenti ma niente di preoccupante”. Sul Viale Regina Margherita ...

Oggi c'è allerta meteo in tutta la Sicilia : Maltempo e caldo per lo scirocco : Dopo il caldo di questi giorni tornano i temporali e i forti venti. La protezione civile ha diramato una allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e per rischio idraulico per la giornata di ...

Torna il Maltempo in Sicilia : allerta meteo arancione : La Protezione Civile della Sicilia annuncia per domani, domenica 28 ottobre, un'allerta meteo arancione in tuta l'isola. Temporali da Palermo a Ragusa

Maltempo - alluvione in Sicilia : Di Maio - “dichiareremo lo stato di emergenza” : “Dichiareremo lo stato di emergenza“: lo ha dichiarato oggi il ministro Luigi Di Maio, al campo sportivo Sant’Ippolito di Piazza Armerina. Di Maio ha spiegato che il Governo darà il massimo sostegno al sindaco Cammarata per fronteggiare i danni provocati dal nubifragio dei giorni scorsi. Il vicepremier ha poi raggiunto il quartiere Canali, sottostante Sant’Ippolito e investito da una colata di fango proveniente dalla ...

Maltempo - alluvione in Sicilia : danneggiato “in modo significativo” il patrimonio archeologico monumentale : “A seguito degli eventi meteorologici verificatisi negli scorsi giorni nella Sicilia orientale – si legge in una nota della Regione – parte del patrimonio archeologico monumentale è stato danneggiato in maniera significativa. Molte delle zone monumentali e archeologiche colpite da alluvioni e straripamenti di fiumi, non sono ancora raggiungibili. Le squadre di tecnici inviate dalle Soprintendenze raggiungeranno nelle prossime ...

Emergenza Maltempo in Sicilia : l’on. Musumeci ringrazia l’Esercito : Il presidente della regione Sicilia, on. Nello Musumeci, oggi in visita nei comuni alluvionati della piana di Catania, ha incontrato i militari dell’Esercito che in questi giorni sono intervenuti per ripristinare la normalità. Il presidente Musumeci, oltre ad esprimere lusinghiere parole di plauso per quanto fatto dalle donne e dagli uomini della brigata “Aosta”, ha ringraziato a nome della Regione per l’impegno e il coraggio dimostrato. Da ...