Maltempo | Ponte di Ognissanti rovinato da vento e pioggia - Tre le vittime

Turismo - Coldiretti : 5 - 7 milioni in vacanza nel ponte di Ognissanti nonostante Maltempo : Sono 5,7 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi qualche giorno di vacanza in occasione della festività di Ognissanti, nonostante il maltempo: lo ha rilevato una analisi Coldiretti/Ixe’ sul ponte del 1° novembre dalla quale si evidenzia peraltro che ben 1,2 milioni hanno scelto di recarsi all’estero anche alla ricerca del caldo e del sole. Sono molti a sfidare le incertezze del tempo pur di concedersi qualche giorno di relax ...

Maltempo - piena del Piave : problemi alla viabilità alternativa al Ponte della Priula : A causa dell’ondata eccezionale di Maltempo e alla conseguente piena del fiume Piave, la viabilità alternativa al Ponte della Priula, lungo la statale 13 Pontebbana, ha subito alcuni danni. Il percorso provvisorio era stato già chiuso al traffico, in via precauzionale, nel primo pomeriggio di domenica 28 ottobre a causa delle condizioni meteo avverse che hanno comportato il pericolo di raggiungimento della soglia di allarme. Nelle ore ...

Ponte di Ognissanti : il Maltempo colpisce anche il turismo : Battuta d’arresto per il turismo nel Ponte di Ognissanti. Nonostante un calendario più favorevole rispetto allo scorso anno, la rilevazione flash effettuata da Confindustria Alberghi segna, a causa del maltempo, uno stop per il settore. anche le città d’arte, per antonomasia mete prescelte da italiani e turisti stranieri, nei 4 giorni del lungo Ponte, pur registrando segnali positivi, non raggiungono i risultati attesi. Roma in ...

Previsioni meteo Ponte dei morti : in arrivo una nuova perturbazione - ritorna il Maltempo : La tregua dal maltempo sta già per terminare. Dopo gli innumerevoli disastri provocati dal vento e dai temporali nello scorso weekend la situazione meteorologica era leggermente migliorata. Ma per il lungo 'Ponte dei morti' le Previsioni annunciano il ritorno del brutto tempo. 1 e 2 novembre saranno bagnati dalla pioggia Le feste di 'Tutti i Santi' e della 'commemorazione dei defunti' saranno bagnate dalla pioggia. Una nuova perturbazione ...

È ancora allerta meteo : Ponte di Ognissanti nel segno del Maltempo : Oggi allerta rossa in alcune zone del Veneto e del Trentino Alto Adige. Tutto il periodo di Ognissanti rimarrà...

Maltempo nel Cremonese : detriti sull’Adda fanno crollare ponte pedonale : Crollato questa mattina il ponte pedonale di Pizzighettone sull’Adda: secondo i tecnici della provincia di Cremona la piena ha trasportato troppi detriti che hanno premuto sulla campata facendo cedere i piloni. La pressione esercitata dall’isola galleggiante di rifiuti a causa della piena era troppa. L'articolo Maltempo nel Cremonese: detriti sull’Adda fanno crollare ponte pedonale sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo a Cremona - crolla un ponte pedonale a Pizzighettone : Pizzighettone, askanews, - Queste immagini amatoriali mostrano il crollo di un ponte pedonale a Pizzighettone, in provincia di Cremona.La passerella sul fiume Adda era chiusa da un paio di giorni ...

Maltempo - situazione drammatica a Ponte Mas sulle Dolomiti : casa crollata nel fiume. La piena del Piave è un incubo per il Veneto [FOTO LIVE] : 1/9 ...

Maltempo Liguria - a Genova allarme dai sensori del Ponte Morandi : strade chiuse : allarme dai sensori del Ponte Morandi a Genova per il Maltempo: a causa del forte vento e delle piogge è stata chiusa via 30 giugno, tra le principali arterie di collegamento con il centro della città. Toti ha fatto sapere che la Regione Liguria chiederà lo stato di emergenza e calamità naturale: "Muovetevi solo se c'è ragione di farlo".Continua a leggere

Maltempo Genova : allarme dai sensori del Ponte Morandi - chiuse strade : Sono scattati gli allarmi dai sensori installati sul Ponte Morandi a Genova: in via precauzionale è stata chiusa via 30 giugno, lungo la sponda destra del torrente Polcevera. La strada era stata riaperta da poco per collegare la Valpolcevera, isolata dopo il crollo del Ponte, con il centro della città. A causa del Maltempo sono numerose le strade chiuse in città. L'articolo Maltempo Genova: allarme dai sensori del Ponte Morandi, chiuse ...

Maltempo - notte di paura in Friuli : sale il livello dei fiumi - crolla ponte a Comeglians [LIVE] : Il fronte principale del Maltempo sta passando sul Friuli Venezia Giulia e porta venti correnti che hanno toccato i 100 km/h sulla costa e anche i 200 km/h sulle vette intorno ai 2000 metri e 150 Km/h a 1500 metri. Nella notte arriverà anche l’aria più fresca che segue il fronte. Lo rende noto un bollettino della Protezione civile Fvg. Nella notte cadranno piogge e temporali sparsi, non più concentrate sulle zone nord-occidentali della ...

Previsioni Meteo clamorose per il Ponte del 1° Novembre : Italia nel caos tra Maltempo estremo e caldo estivo : Previsioni Meteo – Mentre l’Italia vive in queste ore una pesantissima ondata di maltempo che sta provocando gravi criticità in tutto il territorio nazionale e peggiorerà ulteriormente domani, Lunedì 29 Ottobre, si palesano scenari davvero clamorosi per la settimana entrante e in modo particolare per l’attesissimo Ponte del 1° Novembre, uno dei più importanti di quest’anno perchè l’1 Novembre cade di Giovedì e quindi in tanti ne hanno ...

Maltempo Veneto : decisa chiusura del by pass del cantiere del Ponte della Priula (TV) : Alla luce di quanto emerso nella mattinata di lavori dell’Unità di Crisi istituita dal Presidente della Regione Luca Zaia, la Prefettura di Treviso ha disposto l’immediata chiusura del Ponte provvisorio, realizzato come by pass nell’ambito del cantiere per il rifacimento del Ponte della Priula, in provincia di Treviso: ne dà notizia la Protezione Civile della Regione Veneto. L'articolo Maltempo Veneto: decisa chiusura del by pass del cantiere ...

Maltempo Veneto : chiuso il Ponte degli Alpini a Bassano (Vicenza) : E’ chiuso al passaggio pedonale il Ponte degli Alpini a Bassano (Vicenza): lo ha comunicato all’ANSA il comando di Polizia locale. La misura si è resa necessaria a causa del fiume Brenta, che ha superato la soglia idrometrica, abbassata cautelativamente a 150 metri cubi al secondo, corrispondente all’altezza del fiume di 1,55 metri, come previsto da un’ordinanza emessa dall’amministrazione nei giorni scorsi. Il ...