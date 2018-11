Maltempo | pioggia e nebbia in Calabria | auto si ribalta sulla ‘106’

Maltempo - enormi danni nel Bellunese e in Liguria. Altri 4 morti al Nord - ancora pioggia sulla penisola Le previsioni meteo : Si aggrava il bilancio delle vittime: dopo la tregua di mercoledì tornano i temporali su tutta Italia

Maltempo - vento e pioggia non danno tregua all'Italia : cinque le vittime : L'Italia è nuovamente alle prese con la violenza di pioggia e vento. Sono cinque le vittime: due in Valle d'Aosta, una nel Bresciano, una a Bolzano e una a Roma. Allerta rossa per il Veneto e ...

Maltempo fa ancora vittime. Pioggia e allerta rossa in diverse regioni : Albero su auto in Val d'Aosta, due morti. Un terzo a Bolzano. La nuova perturbazione atmosferica mentre ancora si fa la conta dei danni delle intemperie dei giorni scorsi -

Il Maltempo è tornato : allerta rossa in Veneto - arancione in Liguria. Pioggia per tutto il weekend : Il maltempo è tornato e accompagnerà l'intera Italia per la prima settimana di novembre. Oggi cielo da nuvoloso a coperto, con precipitazioni diffuse. Nel corso della giornata esaurimento dei fenomeni al Nordovest, in Emilia Romagna e sulla Toscana con tendenza a schiarite. Le precipitazioni più intense, anche sotto forma di rovesci o temporali, sono attese all'estremo Nordest, tra Lazio, Abruzzo, Campania e sulla Sicilia. ...

Maltempo Trentino Alto Adige : oggi previsti fino a 40 mm di pioggia e venti in quota - torna l’allerta : In Trentino Alto Adige torna la pioggia e torna l’allerta: in provincia di Trento sono previste in giornata precipitazioni comprese fra i 25 e i 40 mm e venti in quota. La Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico. La Giunta provinciale ha approvato una delibera con cui chiede al governo lo stato di emergenza: i danni maggiori si registrano nei boschi, con circa un ...

Maltempo - la pioggia attanaglia l'Italia e le previsioni non sono incoraggianti : Quando smetterà di piovere? Le previsioni meteo per il prossimo weekend non sono incoraggianti: l'inizio di Novembre sarà...

Maltempo Piemonte : picchi di 110 mm di pioggia - abbondanti nevicate in montagna [DATI] : La vasta saccatura atlantica, che nella notte si è estesa fino alle coste nordafricane, si sta lentamente ritraendo verso nord, favorendo una attenuazione delle correnti umide e perturbate convogliate sul Piemonte e permettendo una debole risalita dei valori di pressione: lo rende noto Arpa regionale. Precipitazioni diffuse e persistenti nelle ultime 12 ore. Su zone montane di biellese e verbano sono stati registrati mediamente 60-80 mm in 12 ...

Maltempo Sicilia : forte pioggia a Palermo - allagamenti e auto bloccate : Piogge torrenziali dalla notte su Palermo: decine le richieste di soccorso ai vigili del fuoco. In queste ore si sono verificati numerosi allagamenti di locali a piano terra e molte auto sono rimaste bloccate in sottopassi. I pompieri sono intervenuti per liberare gli automobilisti intrappolati dall’acqua che ha trasformato le strade in fiumi e le piazze in laghi. L'articolo Maltempo Sicilia: forte pioggia a Palermo, allagamenti e auto ...

Maltempo - le previsioni del weekend dal 2 al 4 novembre : le regioni più a rischio pioggia : Come sarà il tempo durante il ponte di Ognissanti e del weekend dal 2 al 4 novembre? Dopo una breve tregua, il Maltempo tornerà a minacciare l'Italia, da Nord a Sud, con piogge e vento forte: ecco le regioni più a rischio, dal Piemonte alla Sardegna e Sicilia. Temperature in rialzo per i venti di Scirocco.Continua a leggere

Maltempo : Veneto - è tregua domani pioggia : ANSA, - VENEZIA, 31 OTT - tregua Maltempo oggi in Veneto dove, secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente , Arpav, , non sono previste precipitazioni ma un timido sole ovunque. Una pausa destinata a ...

Maltempo Piemonte : dopo una breve tregua torna la pioggia : La pioggia è tornata in Piemonte, dopo le brevi schiarite di ieri: secondo Arpa regionale, sono attese precipitazioni “su valori moderati o localmente forti sul settore appenninico occidentale ed a ridosso delle vallate alpine nordoccidentali e sull’alto Piemonte, in ulteriore e marcata intensificazione su questi settori nella tarda serata e nella notte tra mercoledì e giovedì“. Dall’apertura della sala operativa della ...