Maltempo Piemonte | picchi di 110 mm di pioggia | abbondanti nevicate in montagna DATI

Maltempo - la Liguria chiede lo stato di emergenza. Nuova allerta anche in Piemonte : Dopo una breve tregua di un giorno, il Maltempo torna a interessare l’Italia e in particolare del Regioni del Centro-Nord. ...

Maltempo - AIPo : allerta per nuova piena del fiume Po in Piemonte : “La piena sviluppatasi lungo il fiume Po si va propagando nel tratto mediano e terminale dell’asta fluviale con valori di ordinaria criticità (superamento della soglia 1) nell’arco delle prossime 24/48 ore”: lo rende noto l’Agenzia Interregionale per il fiume Po. “Nelle prossime 24/36 ore è previsto un nuovo incremento dei livelli nel tratto Piemontese del Po, a causa delle precipitazioni avvenute nel settore occidentale ...

Maltempo Piemonte : dopo una breve tregua torna la pioggia : La pioggia è tornata in Piemonte, dopo le brevi schiarite di ieri: secondo Arpa regionale, sono attese precipitazioni “su valori moderati o localmente forti sul settore appenninico occidentale ed a ridosso delle vallate alpine nordoccidentali e sull’alto Piemonte, in ulteriore e marcata intensificazione su questi settori nella tarda serata e nella notte tra mercoledì e giovedì“. Dall’apertura della sala operativa della ...

Maltempo : breve tregua sul Piemonte - domani atteso nuovo peggioramento : L’area di bassa pressione, responsabile del forte Maltempo della giornata di ieri e della notte, si sta allontanando verso le regioni settentrionali europee, favorendo la temporanea rimonta dei valori di pressione in quota e la rotazione delle correnti dai quadranti occidentali, che risulteranno di conseguenza meno umide ed instabili nella giornata odierna rispetto ai forti venti di scirocco che hanno interessato il nostro territorio nelle ...

Maltempo Piemonte : forti raffiche di vento - danni tra Ossola e Alessandrino : forti raffiche di vento hanno causato danni in Val d’Ossola: dopo le piogge torrenziali, il vento ha colpito soprattutto VilladOssola e la valle Antrona. Molti gli alberi cadute, soprattutto sulla superstrada 33 che collega DomodOssola a Gravellona Toce. A VilladOssola dai tetti di alcune case sono volate via le tegole. Situazione analoga nell’Alessandrino: dopo la pioggia, il vento ha causato forti disagi. Numerosi gli alberi e pali ...

Maltempo in Piemonte : forte temporale a Torino - danni e feriti : Nella serata di ieri e in nottata la perturbazione atlantica che ha duramente colpito la penisola ha arrecato forti precipitazioni e temporali in Piemonte. Un violento temporale ha colpito anche...

Maltempo : a Bagnolo Piemonte Vigili del fuoco a Aib al lavoro per la rimozione di tanti alberi caduti : Vigili del fuoco e squadre Aib al lavoro, ieri sera , lunedì, a Bagnolo Piemonte, in valle Infernotto, a causa di alcuni danni provocati dall'ondata di Maltempo che da ore sta interessando anche il ...

Maltempo : onda di piena del fiume Po in formazione in Piemonte : La Sala Operativa della Protezione Civile della Regione Lombardia, la cui attivita’ e’ coordinata dall’assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni, ha emesso oggi un avviso di criticita’ localizzato per il fiume Po con codice ‘arancione‘ per rischio idraulico nella zona PO1 (provincia di Pavia, Po-Tanaro). Viene segnalata in formazione in territorio Piemontese un’onda di piena, il cui ...

Maltempo Piemonte : fiume Sesia vicino al livello di guardia : I componenti del Centro Regionale di Coordinamento Tecnico-Idraulico (Protezione civile della Regione Piemonte, Centro funzionale Arpa Piemonte, Agenzia Interregionale per il fiume Po) hanno comunicato alla Prefettura e alla Provincia di Vercelli che il fiume Sesia nel tratto a valle dell’ingresso in pianura è prossimo al livello di guardia e determinerà l’interessamento delle aree golenali. Inoltre, l’AIPo prevede che nelle prossime 24 ore il ...

Maltempo - precipitazioni intense sul Piemonte : allerta meteo “arancione” - situazione attuale e previsioni meteo : L’allerta in Piemonte rimane arancione in tutto il nord della regione e, a sud, nei bacini dei fiumi Belbo, Bormida e Scrivia, nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Il bollettino emesso alle ore 13 da Arpa Piemonte conferma per tutta la giornata di oggi e la mattina di domani l’allerta arancione “per piogge, vento e deflusso dei corsi d’acqua nelle zone a nord (Toce, Chiusella, Cervo, Valsesia) e sud-est del ...

Maltempo - precipitazioni intense sul Piemonte : situazione attuale e previsioni meteo : L’allerta in Piemonte rimane arancione in tutto il nord della regione e, a sud, nei bacini dei fiumi Belbo, Bormida e Scrivia, nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Arpa regionale spiega in una nota che “il flusso meridionale umido sul Piemonte ha determinato nella notte precipitazioni diffuse sulla regione, con valori localmente forti. L’intensificazione dei venti da sud in quota e da sudest negli strati più bassi, con la ...

Maltempo Piemonte : dopo la siccità di settembre e il maltempo di questo giorni c’è apprensione per l’agricoltura : Resta alta l’attenzione nell’Alessandrino per l’ondata di maltempo e c’e’ apprensione nel mondo agricolo. ‘Sorvegliati speciali’ i fiumi Tanaro e Bormida lungo gli argini per il rischio di esondazioni e allagamenti. “Il maltempo – afferma il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – si abbatte in un autunno in cui a settembre sono cadute addirittura il 61% in meno di ...

Maltempo Piemonte : notte di vento forte e temporali ad Alessandria - scuole chiuse : Forti raffiche di vento e pioggia nella notte in tutta la provincia di Alessandria: nonostante la forte ondata di Maltempo la situazione dei fiumi è sotto controllo, precisa Dante Paolo Ferraris, funzionario della Protezione Civile provinciale. Si sono registrati 76 mm di pioggia a Capanne di Marcarolo, in Val Borbera. La Sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte non ha al momento ricevuto segnalazioni di rilievo relative ...

Maltempo Piemonte : chiusa la SS659 nel Comune di Formazza : La strada statale 659 “di Valle Antigorio e Val Formazza” e’ provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni nel Comune di Formazza, dalla frazione Sotto Frua al confine di Stato (dal km 38 al km 41,700), in provincia del Verbano-Cusio-Ossola. La chiusura e’ stata disposta a seguito dell’allerta meteo emanata dalle Autorita’ competenti. Anas, societa’ del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella ...