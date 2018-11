Maltempo | oggi nuova allerta in Lazio | Veneto e Liguria Gli aggiornamenti in diretta

Maltempo Piemonte : picchi di 110 mm di pioggia - abbondanti nevicate in montagna [DATI] : La vasta saccatura atlantica, che nella notte si è estesa fino alle coste nordafricane, si sta lentamente ritraendo verso nord, favorendo una attenuazione delle correnti umide e perturbate convogliate sul Piemonte e permettendo una debole risalita dei valori di pressione: lo rende noto Arpa regionale. Precipitazioni diffuse e persistenti nelle ultime 12 ore. Su zone montane di biellese e verbano sono stati registrati mediamente 60-80 mm in 12 ...

Maltempo Liguria - allerta arancione anche per oggi/ Ultime notizie - Toti "Danni per 20 milioni di euro" - IlSussidiario.net : Maltempo in Liguria, scatta allerta meteo arancione a Genova e Ponente: Ultime notizie. Rapallo e Portofino ko, Cinque Terre devastate

Meteo oggi - torna il Maltempo : tra temporali e forti piogge : Meteo oggi - maltempo in atto su molte regioni. Meteo oggi - La perturbazione atlantica annunciata in questi giorni è giunta sull'Italia nel corso della nottata. Questa apporterà maltempo e...

Maltempo Sicilia : forte pioggia a Palermo - allagamenti e auto bloccate : Piogge torrenziali dalla notte su Palermo: decine le richieste di soccorso ai vigili del fuoco. In queste ore si sono verificati numerosi allagamenti di locali a piano terra e molte auto sono rimaste bloccate in sottopassi. I pompieri sono intervenuti per liberare gli automobilisti intrappolati dall’acqua che ha trasformato le strade in fiumi e le piazze in laghi. L'articolo Maltempo Sicilia: forte pioggia a Palermo, allagamenti e auto ...

Maltempo - le previsioni del weekend dal 2 al 4 novembre : le regioni più a rischio pioggia : Come sarà il tempo durante il ponte di Ognissanti e del weekend dal 2 al 4 novembre? Dopo una breve tregua, il Maltempo tornerà a minacciare l'Italia, da Nord a Sud, con piogge e vento forte: ecco le regioni più a rischio, dal Piemonte alla Sardegna e Sicilia. Temperature in rialzo per i venti di Scirocco.Continua a leggere

Maltempo : Veneto - è tregua domani pioggia : ANSA, - VENEZIA, 31 OTT - tregua Maltempo oggi in Veneto dove, secondo l'Agenzia regionale per l'ambiente , Arpav, , non sono previste precipitazioni ma un timido sole ovunque. Una pausa destinata a ...

Maltempo Piemonte : dopo una breve tregua torna la pioggia : La pioggia è tornata in Piemonte, dopo le brevi schiarite di ieri: secondo Arpa regionale, sono attese precipitazioni “su valori moderati o localmente forti sul settore appenninico occidentale ed a ridosso delle vallate alpine nordoccidentali e sull’alto Piemonte, in ulteriore e marcata intensificazione su questi settori nella tarda serata e nella notte tra mercoledì e giovedì“. Dall’apertura della sala operativa della ...

Maltempo Venezia : oggi tregua dall’acqua alta - domani nuovo picco di marea 110 cm : oggi breve tregua a Venezia per il fenomeno dell’acqua alta: il Centro maree del Comune segnala una situazione normale per la giornata odierna, ma un nuovo picco di marea è previsto domani, intorno alle 16:30, con un massimo di 110 cm sul medio mare. Proseguono le operazioni per la rimozione dell’immondizia trasportata dall’acqua, la pulizia dei locali a piano terra e il ripristino dei servizi. L'articolo Maltempo Venezia: oggi ...

Oggi in edicola : Maltempo - la provincia fa la conta dei danni : Per gli spettacoli l'intervista agli Extraliscio , innovativo progetto folk romagnolo che farà tappa questa sera alle 22 alla Latteria Molloy con il suo punk da balera . Infine dedichiamo ampio ...

Maltempo - le storie delle 12 vittime della furia di vento e pioggia : Non c'è soltanto la disattenzione di chi sottovaluta l'allerta meteo. Tra le vittime di 48 ore di venti a oltre 100 chilometri orari e precipitazioni straordinarie su tutta l'Italia ci sono anche ...

Maltempo - 10 morti per pioggia e vento : pescatore affoga a Levico - terza vittima in Trentino. “Strage” di yacht a Rapallo : Il Maltempo che sta investendo l’Italia da Nord a Sud ha fatto 10 morti e danni ingenti in diverse regioni, con la Liguria particolarmente colpita nelle ultime ore. L’ultima vittima, un pescatore affogato nel lago di Levico, in Trentino, per colpa di una raffica di vento che lo ha battuto in acqua lunedì pomeriggio mentre stava controllando lo stato della sua barca. Il suo corpo è stato recuperato questa mattina. Nella notte, sempre ...

Maltempo Veneto : caduti fino a 700 mm di pioggia - “i dati peggiori degli ultimi anni” : I dati pluviometrici relativi all’ondata di Maltempo che ha investito il Veneto sono ritenuti i peggiori degli ultimi 100 anni, un fenomeno peggiore di quello che ha portato all’alluvione del ’66: lo ha dichiarato il governatore del Veneto Luca Zaia nel corso di una conferenza stampa organizzata alla sede della Protezione civile di Marghera (Venezia). “Il Piave e’ ora a 2500 mc di acqua al secondo, un valore dato da ...

Il Maltempo uccide ancora. Le zone più colpite da pioggia e vento : Articolo aggiornato alle ore 10,00 del 30 ottobre 2018. Previsioni rispettate. Dopo un lunedì drammatico per il maltempo in Italia (8 morti, incidenti e danni per centinaia di milioni di euro), pioggia e cento non danno tregua nemmeno oggi, anche se in alcune zone, come la Capitale, la situazione dovrebbe migliorare durante la giornata. L'inventario dei danni a persone e cose provocati dai violenti nubifragi si aggiorna di ora ...

Salgono a 9 le vittime del Maltempo : ancora pioggia e forte vento sull’Italia - l’allerta resta : Continua a flagellare l'Italia l'ondata di maltempo che da oltre 48 ore sta interessando il nostro paese con temporali e piogge torrenziali, venti oltre i cento chilometri orari e mareggiate con onde anche di sette metri che stanno sferzando le coste. E purtroppo sale ancora il bilancio delle vittime: alle sei di ieri se ne sono aggiunte altre 3: ...