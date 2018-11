Maltempo | nuovi temporali e allerta arancione da Nord a Sud

ilgiornale

(Di giovedì 1 novembre 2018) Nubifragi, mareggiate e frane. Nel primo giorno di novembre, il, daa Sud, lascia i segni del suo passaggio. Nelle aree settentrionali, in queste ore, è salito a quattro il bilancio delle vittime. Un albero, in Valle d'Aosta, ha schiacciato l'automobile su cui viaggiava una coppia. Un anziano, in Val Badia, ha perso la vita, cadendo, mentre riparava la sua malga e, sempre in Alto Adige, è deceduto un 53enne di Laces, ricoverato nelle ultime ore dopo essere stato colpito da una pianta. Si aggiunge al numero dei morti anche l'85enne della Valsabbia, nel Bresciano, trovato senza vita, ieri pomeriggio, tra i rami degli alberi vicino al fiume Chiese.L'allarme in VenetoE l'emergenza non si ferma. La Protezione Civile ha diramato l'rossa per il Veneto. Dove il governatore Luca Zaia, che aveva stimato in un miliardo di euro i danni per le piogge, ha chiesto al governo un ...