Maltempo | nuova perturbazione al Nord Allerta rossa in Veneto | arancione su gran parte

Maltempo - la Liguria chiede lo stato di emergenza. Nuova allerta anche in Piemonte : Dopo una breve tregua di un giorno, il Maltempo torna a interessare l’Italia e in particolare del Regioni del Centro-Nord. ...

Maltempo - tregua finita - arriva una nuova perturbazione|Meteo : Allerta arancione dalla mezzanotte in Liguria, venti e onde in aumento. In Piemonte ha ripreso a piovere debolmente. Stelvio: rinviato per la nebbia il recupero dei turisti bloccati per la neve

Maltempo - nuova allerta meteo a Roma : si riunisce il centro operativo : Si riunirà nuovamente dalle 23 di questa sera il centro operativo comunale, COC, in vista dell’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile regionale. Il COC include tutte le strutture comunali e municipali deputate a coordinare l’attivita’ contro il rischio di allagamenti e per limitare eventuali disagi. L'articolo Maltempo, nuova allerta meteo a Roma: si riunisce il centro operativo sembra essere il primo su meteo ...

Maltempo - AIPo : allerta per nuova piena del fiume Po in Piemonte : “La piena sviluppatasi lungo il fiume Po si va propagando nel tratto mediano e terminale dell’asta fluviale con valori di ordinaria criticità (superamento della soglia 1) nell’arco delle prossime 24/48 ore”: lo rende noto l’Agenzia Interregionale per il fiume Po. “Nelle prossime 24/36 ore è previsto un nuovo incremento dei livelli nel tratto Piemontese del Po, a causa delle precipitazioni avvenute nel settore occidentale ...

Previsioni meteo Ponte dei morti : in arrivo una nuova perturbazione - ritorna il Maltempo : La tregua dal maltempo sta già per terminare. Dopo gli innumerevoli disastri provocati dal vento e dai temporali nello scorso weekend la situazione meteorologica era leggermente migliorata. Ma per il lungo 'Ponte dei morti' le Previsioni annunciano il ritorno del brutto tempo. 1 e 2 novembre saranno bagnati dalla pioggia Le feste di 'Tutti i Santi' e della 'commemorazione dei defunti' saranno bagnate dalla pioggia. Una nuova perturbazione ...

Maltempo : tregua quasi finita - arriva una nuova perturbazione|Meteo : Allerta arancione dalla mezzanotte in Liguria, venti e onde in aumento. In Piemonte ha ripreso a piovere debolmente. Stelvio: rinviato per la nebbia il recupero dei turisti bloccati per la neve

Allerta Meteo Halloween - nuova violenta ondata di Maltempo sull’Italia l’1 novembre : Festa dei Santi con forte vento di scirocco e altri violenti temporali [MAPPE] : 1/30 ...

Maltempo : tregua quasi finita - arriva una nuova perturbazione : Allerta arancione dalla mezzanotte in Liguria, venti e onde in aumento. In Piemonte ha ripreso a piovere debolmente. Stelvio: rinviato per la nebbia il recupero dei turisti bloccati per la neve

Maltempo - nuova allerta arancione fino a mezzanotte : Il capo della Protezione civile Borrelli in Liguria: «Evento meteo più complesso degli ultimi 50-60 anni». Toti oggi a Savona: «Ho firmato la richiesta di stato di emergenza». Vigili del fuoco, tecnici e volontari della protezione civile al lavoro per ripristinare la sicurezza nelle zone più colpite. Riaperta l’Aurelia al Malpasso. Dal pomeriggio ancora mare grosso. Locomotore guasto nella stazione di Recco: treni in ritardo e disagi su una ...

Maltempo - mercoledì nuova perturbazione : l’esperta Cnr fa il punto della situazione : Pioggia e vento cominciano a concedere una tregua, tuttavia già da mercoledì è attesa una nuova perturbazione che, al momento, non dovrebbe essere violenta come quella appena passata. “La situazione generale adesso sembra essere più tranquilla”, ha osservato la climatologa Marina Baldi, dell’Istituto di Biometeorologia del Consiglio Nazionale delle Ricerchei (Ibimet-Cnr). Quello che si prospetta è un quadro molto diverso ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per Mercoledì 31 Ottobre : nuova ondata di Maltempo da Nord a Sud - allarme rosso al Nord/Est - arancione in Liguria - giallo in altre 8 : Allerta Meteo – La pausa concessa dal maltempo in queste ore sul nostro Paese, lascerà il passo ad un nuovo impulso perturbato proveniente dalla penisola iberica che già da domani, interesserà l’Italia apportando flussi umidi ed instabili dapprima sulle regioni più occidentali, per poi estendere i suoi effetti a gran parte del territorio nazionale nella giornata di giovedì primo novembre. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Previsioni Meteo - nuova violenta ondata di Maltempo in arrivo con lo scirocco : inizio Novembre di super caldo e violenti temporali [MAPPE] : 1/23 ...

Ultime notizie Maltempo : strade chiuse e treni cancellati. Mercoledì nuova ondata : Tregua per uno-due giorni, ma il maltempo riprenderà. La perturbazione cominciata lo scorso fine settimana ha colpito pesantemente tutta l’Italia e in modo particolare, come previsto, l’Italia settentrionale e le coste tirreniche; la sopravvenienza di un forte scirocco da sud-est ha scatenato raffiche di vento superiori a 100 km/h nel Lazio e in Sardegna ma anche in Veneto. Nella giornata odierna è prevista una situazione in ...

Maltempo a Reggio Calabria - nuova riunione serale in Prefettura per monitorare la situazione : tante criticità : Nella serata di oggi si è tenuta, presso il Palazzo del Governo di Reggio Calabria (la sede della Prefettura), una ulteriore riunione di Protezione civile per le criticità determinatesi sul territorio per il Maltempo, che sta tuttora imperversando. Alla riunione hanno preso parte i Rappresentanti di alcuni Comuni che hanno attivato il COC, quali Reggio Calabria e Villa San Giovanni; inoltre, sono intervenuti i Rappresentanti della Protezione ...