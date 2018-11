Maltempo | nel 2018 in agricoltura persi 750 milioni per eventi estremi

Maltempo Calabria : barca da diporto si arena nel Cosentino : Forti piogge si registrano da ieri in Calabria: nel Cosentino, a causa del vento e del mare agitato, una barca a vela di circa 14 metri si è arenata sulla spiaggia di Cetraro, probabilmente perché impossibilitata ad entrare nel porto, che avrebbe l’imboccatura insabbiata. Sul posto le forze dell’ordine. L'articolo Maltempo Calabria: barca da diporto si arena nel Cosentino sembra essere il primo su Meteo Web.

Turismo - Coldiretti : 5 - 7 milioni in vacanza nel ponte di Ognissanti nonostante Maltempo : Sono 5,7 milioni gli italiani che hanno deciso di concedersi qualche giorno di vacanza in occasione della festività di Ognissanti, nonostante il maltempo: lo ha rilevato una analisi Coldiretti/Ixe’ sul ponte del 1° novembre dalla quale si evidenzia peraltro che ben 1,2 milioni hanno scelto di recarsi all’estero anche alla ricerca del caldo e del sole. Sono molti a sfidare le incertezze del tempo pur di concedersi qualche giorno di relax ...

Maltempo Liguria : piogge intense nella notte - allerta arancione fino alle 16 : Ancora precipitazioni intense in Liguria: dopo la breve tregua di ieri pomeriggio, la pioggia ha ricominciato a cadere nella notte fino al mattino su gran parte della regione. Nel Ponente ligure è stata prorogata l’allerta arancione fino alle 16 di oggi. Sono gravi i disagi provocato da Maltempo, vento e mareggiate. Lungo la statale Aurelia tra Rapallo e Zoagli e tra Chiavari e Lavagna le condizioni sono complicate per la viabilità ...

Maltempo Sicilia : rischio esondazioni nell’Agrigentino - “non usate l’auto” : La Protezione civile regionale della Sicilia ha diramato per oggi l’allerta meteo “arancione”: la struttura del Libero Consorzio di Agrigento ha attivato le procedure di intervento per eventuali criticità, in quanto si ritiene alto il rischio di fenomeni di piena di fiumi e torrenti e anche in considerazione del rilascio in alveo di volumi d’acqua da alcune dighe che interessano il territorio (dighe Gammauta e Prizzi ...

Maltempo : nella solidarietà - la forza dei friulani : Fango, alberi spezzati, tronchi a bloccare le strade, fiumi in piena, strade spaccate e ponti spazzati via dalla forza impetuosa dell'acqua. E poi il buio, i black out, l'assenza di corrente e linea ...

Maltempo : anziana muore schiacciata da un albero nel bellunese : Una donna di 82 anni Valeria Lorenzini e’ morta nel pomeriggio a Selva di Cadore, schiacciata da un albero che era stato appena tagliato perche’ pericolante a causa del Maltempo che ha devastato la zona. L’anziana stava assistendo all’operazione e non si e’ resa conto che la pianta sarebbe finita esattamente nel punto in cui si trovava. Sul luogo della disgrazia sono intervenuti i Carabinieri. L'articolo Maltempo: ...

Maltempo : ancora rallentata la circolazione ferroviaria nel nodo di Caserta : ancora rallentato il traffico ferroviario nel nodo di Caserta dopo i danni causati da un incendio provocato da un fulmine in un locale tecnico della stazione. Cento i tecnici al lavoro, personale di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) e ditte appaltatrici, h24 per il ripristino totale dell’infrastruttura. Attualmente sono percorribili tre dei sette binari per le relazioni Foggia-Benevento-Cassino, Cancello-Gricignano-Aversa e viceversa, ...

Maltempo : Zingaretti dichiara stato di calamità nel Lazio : Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato questo pomeriggio l'atto con cui la Regione ha dichiarato lo stato di calamità regionale per l’intero territorio laziale. Sono stati già individuati nell’elenco il comune di Terracina e la provincia di Frosinone, dove ci sono state vittime a causa della forte ondata di Maltempo dei giorni scorsi. La Giunta Regionale nei prossimi giorni attraverso una ...

Maltempo : trovato morto in un fiume uomo disperso nel Bresciano : E' stato trovato morto nelle acque del Chiese, gonfiate dal Maltempo e dalla pioggia degli ultimi giorni, l'uomo disperso da lunedì nel Bresciano. Egidio Fontana, 85 anni, di Nozza di Vestone si era allontanato da casa lunedì sera per una passeggiata mentre imperversava il Maltempo. A lanciare l'allarme era stata la nipote che abita nell'appartamento sopra il suo. Dopo due giorni di ricerche senza esito da ...

Maltempo - massi sulla strada su cui era appena passata Antonella Clerici : Il Maltempo che ha imperversato nelle ultime ore in tutto il nord Italia ha rischiato di provocare un incidente dalle conseguenze davvero tragiche per Antonella Clerici [VIDEO], la popolare conduttrice della televisione di Stato. A denunciare l'episodio è Vittorio Garrone, il compagno della neo conduttrice della nuova edizione di Portobello. La coppia vive a Varinella, una localita' ai piedi dell'Appennino situata nel Comune di Arquata Scrivia, ...

Maltempo Toscana - il sindaco di Monteriggioni : “Chiederemo i danni all’Enel” : “Il Comune di Monteriggioni chiederà a Enel il risarcimento dei danni e dei disagi provocati a decine di famiglie sul nostro territorio e, in particolare, a quelle che vivono a Santa Colomba e nella zona della Miniera, vicino Badesse, dove manca l’energia elettrica ancora oggi, a oltre 36 ore di distanza dagli eventi metereologici eccezionali di lunedì scorso”. Lo annuncia il sindaco di Monteriggioni (Siena) Raffaella Senesi, a ...

Maltempo : Zaia - nell'agordino devastante come un terremoto - ho scritto al premier Conte : Belluno, 31 ott. (AdnKronos) - "Ho fatto un giro nelle aree non raggiungibili, siamo andati nell'agordino e nel Feltrino e poi andremo nel comelico ma l'immagine è di devastazione. Ho presentato al premier Conte la situazione pesante del Veneto con un dossier documentale e fotografico, chiedo ai med

Maltempo - piena dell’Adige : servizio idrico interrotto nel Polesine : Manca l’acqua a Rovigo e nei Comuni di Arquà Polesine, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Pontecchio Polesine, San Martino di Venezze, Villadose, Villamarzana, a causa della piena dell’Adige. Il prefetto Maddalena De Luca ha reso noto che Acquevenete ha disposto l’interruzione dell’erogazione acqua in quanto è stata rilevata la presenza di elementi che non consentivano alla centrale di potabilizzazione di Boara Polesine ...