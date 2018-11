Maltempo | interventi Enel nell’Alto vicentino e Sette Comuni

Maltempo Toscana : numerosi interventi di soccorso in Lunigiana : I carabinieri della compagnia di Pontremoli (Massa Carrara) sono stati impegnati in numerosi interventi in Lunigiana nelle scorse ore, prestando aiuto in oltre 500 operazioni di soccorso. Le emergenze da affrontare sono state numerose e molto vasto il territorio interessato considerate anche le tante frazioni lontane e non facilmente raggiungibili dove non è comunque mancato il supporto dei carabinieri. Decisivo il pronto intervento dei ...

Maltempo Friuli - 600 interventi dei Vigili del Fuoco : in 26 comuni acqua non potabile : Anche se le condizioni meteo sono migliorate e i livelli di allerta diminuiti, e’ proseguita l’attivita’ di soccorso tecnico urgente da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco della Regione. La conclusione degli interventi non ancora espletati (60 per la Provincia di Udine e 10 per quella di Pordenone) e’ prevista entro oggi, per cui permane il raddoppio di turno del personale operativo (210 unita’ in servizio in ...

Maltempo Liguria : da ieri circa 130 interventi dei vigili del fuoco di Genova : Dalle 8 di ieri alle 8 di questa mattina sono stati circa 130 gli interventi di soccorso effettuati dai vigili del fuoco di Genova per ripristinare la sicurezza in città e nella riviera, colpite dal Maltempo. Gli interventi, legati al forte vento, hanno riguardato soprattutto il taglio di alberi. L'articolo Maltempo Liguria: da ieri circa 130 interventi dei vigili del fuoco di Genova sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Roma - albero inclinato in zona Capannelle : lavoro h24 per la sicurezza - 170 interventi dei Vigili del Fuoco : Intervento dei Vigili del Fuoco in zona Capannelle per un albero di alto fusto che si e’ inclinato vicino ai binari ferroviari della tratta Roma-Formia. Lo riferiscono gli stessi Vigili del Fuoco, spiegando che sono al momento impegnati in via Martone e che si sta valutando la chiusura momentanea della tratta per la messa in sicurezza dell’albero. Sono 170 finora gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco, principalmente per ...

Maltempo - Vigili del Fuoco : oltre 9 mila interventi in tutta Italia : Situazione che resta di emergenza in Italia a causa del Maltempo che dalla mattina di ieri sta interessando diverse regioni. Nonostante miglioramenti meteo in Campania e Toscana, sono numerosi gli interventi – oltre 9 mila quelli effettuato sinora – che ancora tengono impegnati i 6 mila Vigili del Fuoco al lavoro. Il numero piu’ alto di soccorsi (2.800) e’ stato eseguito in Toscana, perlopiu’ per alberi sradicati, ...

Maltempo : tanti gli interventi del Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi (2) : (AdnKronos) - Ieri sera il Soccorso Alpino di Feltre e Prealpi Trevigiane è intervenuto per tagliare alcuni alberi caduti sulla linea ferroviaria all'altezza di Santa Maria di Quero, permettendo a un treno, fermatosi senza conseguenze, di poter riprendere il viaggio. I soccorritori trevigiani sono p

Maltempo : tanti gli interventi del Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi : Belluno, 30 ott. (AdnKronos) - Sono una cinquantina fino ad ora le chiamate cui ha risposto il Soccorso Alpino Dolomiti Bellunesi in questi giorni di emergenza, mettendosi a disposizione di Protezione civile, Vigili del fuoco e Suem in qualsiasi attività utile a dare supporto alla popolazione isolat

Maltempo - 1000 interventi Vvf da svolgere : ANSA, - FIRENZE, 30 OTT - Erano oltre mille, oggi alle 7, gli interventi ancora da effettuare in Toscana da parte dei vigili del fuoco a causa del Maltempo. Per tutta la notte sono proseguite le ...

Oltre 7.000 interventi dei vigili del fuoco per il Maltempo : Roma, 30 ott., askanews, - Il maltempo continua a interessare la Toscana, in modo particolare le provincie di Livorno e Grosseto, dove le squadre operative sono tuttora impegnate in numerosi ...

Maltempo : a Milano oltre 100 interventi vigili del fuoco nella notte : Milano, 30 ott. (AdnKronos) - Sono oltre 300 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco milanesi nelle ultime 24 ore a causa del Maltempo. nella sola provincia di Milano la notte scorsa gli interventi sono stati più di un centinaio a causa di alberi pericolanti, allagamenti o tegole e antenne a

Maltempo - alberi a terra e interventi dei pompieri. Mercoledì riaprono le scuole : Non solo Venezia. Nella giornata di lunedì il Maltempo ha interessato tutto il Veneto, inclusa la provincia lagunare. Il forte vento e la pioggia - fortunatamente non troppo abbondante - non hanno ...

Emergenza Maltempo - oltre 300 gli interventi dei Vigili del Fuoco : VENEZIA Per poter far fronte a l'Emergenza maltempo la direzione interregionale dei Vigili del Fuoco ha deciso il raddoppio dei turni dei comandi di Verona, Padova, Vicenza, Treviso, Venezia, Belluno ...

Campidoglio : Maltempo e vento hanno portato 250 interventi : Roma – A causa del maltempo e delle fortissime raffiche di vento che stanno colpendo la citta’, il Servizio Giardini di Roma Capitale ha effettuato fino ad ora piu’ di 250 interventi per rami o alberi caduti. “Quello che si sta verificando in queste ore e’ un evento straordinario, con vento a tempesta che ha raggiunto raffiche anche di 105 km orari, che sta causando danni sul verde urbano a Roma come nelle altre ...

