Maltempo fa ancora vittime | albero su auto in Val d’Aosta | due morti

Ancora Maltempo : allerta Veneto e Lazio : 8.47 Un giorno di tregua ma già da oggi è prevista una nuova perturbazione. E' allerta arancione nel Lazio e rossa nel Veneto. Nevica in Val D'Aosta. Il maltempo, anche con fenomeni intensi, interessa Ancora Liguria e Piemonte. Trovato il corpo dell'alpino disperso nel Bresciano. Zingaretti dichiara lo stato di calamità regionale. Danni per centinaia di milioni in tutto il Paese. In tutte le ragioni colpite dalla violenta ondata degli ultimi ...

Maltempo : ancora rallentata la circolazione ferroviaria nel nodo di Caserta : ancora rallentato il traffico ferroviario nel nodo di Caserta dopo i danni causati da un incendio provocato da un fulmine in un locale tecnico della stazione. Cento i tecnici al lavoro, personale di Rete ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) e ditte appaltatrici, h24 per il ripristino totale dell’infrastruttura. Attualmente sono percorribili tre dei sette binari per le relazioni Foggia-Benevento-Cassino, Cancello-Gricignano-Aversa e viceversa, ...

Previsioni meteo : ancora Maltempo - in arrivo temporali violenti! : ancora perturbazioni verso l'Italia, tempo in nuovo peggioramento! Attenzione ai temporali violenti. Previsioni meteo / Non c'è un attimo di tregua : terminata una delle più forti perturbazioni...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Ancora isolati Sappada e altri centri” : E’ ancora isolata Sappada in Friuli Venezia Giulia a causa dell’ondata di Maltempo che nei giorni scorsi ha interessato la regione. isolati anche i comuni di Forni Avoltri e Rigolato, in Carnia. Erto e Casso sono raggiungibile solo dal Veneto. In Fvg permane – informa la Protezione civile – il monitoraggio per possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei ...

Maltempo : ancora allerta arancione Fvg : ANSA, - TRIESTE, 31 OTT - Permane l'allerta meteo arancione fino a questa sera sul Friuli Venezia Giulia a causa dell'ondata di Maltempo che si è abbattuto nelle ultime ore sulla regione. Saranno ...

È ancora allerta meteo : Ponte di Ognissanti nel segno del Maltempo : Oggi allerta rossa in alcune zone del Veneto e del Trentino Alto Adige. Tutto il periodo di Ognissanti rimarrà...

Maltempo : vigili fuoco ancora a lavoro : ANSA, - FIRENZE, 30 OTT - Sono proseguiti per tutta la giornata, e probabilmente potranno concludersi solo domani, gli interventi dei vigili del fuoco dopo la violenta ondata di Maltempo che ha ...

Maltempo - Sappada ancora isolata : domani scuole chiuse : Non e’ ancora rientrata la situazione di emergenza Maltempo a Sappada. Il sindaco Manuel Piller Hoffer ha fatto il punto della situazione poco fa sul proprio profilo facebook facendo presente che “oggi non sara’ possibile ripristinare la corrente” e che “stiamo cercando di risolvere il problema dei rifornimenti di carburante”. Il primo cittadino riferisce che le scuole resteranno chiuse anche domani e che la ...

Meteo - ancora Maltempo : Ognissanti a rischio alluvioni. Ma nel weekend torna il sole : La tregua dopo il maltempo di ieri durerà poco: una nuova e intensa perturbazione è infatti pronta a colpire l'Italia, già da domani. La perturbazione atlantica, sospinta da venti occidentali e ...

Maltempo - ancora situazione critica in Liguria : spente le fiamme al terminal auto di Savona : E’ stato spento l’incendio al terminal auto del porto di Savona, dove l’acqua proveniente dalla grande mareggiata ha causato un corto circuito che ha fatto esplodere le batterie delle vetture presenti nel piazzale: diverse centinaia le auto andate distrutte, ma il bilancio avrebbe potuto essere ancora peggiore (nell’area erano presenti oltre mille veicoli, e a lungo si e’ temuto che le fiamme potessero estendersi in ...

Italia flagellata dal Maltempo : 10 vittime - ma c’è ancora un disperso vicino a Belluno : Con il passare delle ore si fa sempre più tragico e pesante il bilancio dei morti provocati dall’ondata di maltempo che continua a flagellare l’Italia. Le vittime accertate sono salite a dieci. L’ultima è un pescatore il cui corpo è stato recuperato questa mattina sul lago di Levico in Trentino. L’uomo ieri pomeriggio aveva fatto un sopralluogo su...

Maltempo e virus viaggiano in parallelo : 250 mila italiani a letto - ma la vera influenza deve ancora arrivare : “Sbalzi di temperatura, umidità, vento e pioggia: il Maltempo che in questi giorni ha flagellato l’Italia è alleato dei virus ‘cugini’ dell’influenza. Entro la prossima settimana fino a 250 mila italiani saranno colpiti da questi malanni, per lo più di tipo respiratorio“. E’ quanto dichiarato da Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di milano, che spiega come siano soprattutto ...

Il Maltempo uccide ancora. Le zone più colpite da pioggia e vento : Articolo aggiornato alle ore 10,00 del 30 ottobre 2018. Previsioni rispettate. Dopo un lunedì drammatico per il maltempo in Italia (8 morti, incidenti e danni per centinaia di milioni di euro), pioggia e cento non danno tregua nemmeno oggi, anche se in alcune zone, come la Capitale, la situazione dovrebbe migliorare durante la giornata. L'inventario dei danni a persone e cose provocati dai violenti nubifragi si aggiorna di ora ...