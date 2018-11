Maltempo | due morti in Valle d' Aosta Allerta rossa in Veneto

Maltempo fa ancora vittime - albero su auto in Val d’Aosta : due morti : Non si arresta la scia di vittime causate dall'ondata di Maltempo che ha investito l'Italia. Nella mattinata di giovedì due persone son morte a Lillianes dopo che l'auto su cui viaggiavano è stata improvvisamente colpita da un grosso albero spazzato via dal forte vento che si è abbattuto in zona.Continua a leggere

Maltempo - due morti in Valle d'Aosta. Allerte meteo dal Veneto alla Sicilia : Ancora morti per Maltempo. Due persone hanno perso la vita oggi a Lillianes, Aosta, nella Valle di Gressoney, schiacciate da un albero caduto sull'auto in cui viaggiavano. Tanti gli interventi dei ...

Maltempo - allerta rossa in Veneto. Arancione in Lazio - Liguria e Sicilia. Due morti in Valle d'Aosta : Maltempo, allerta rossa in Veneto. Arancione in Lazio, Liguria e Sicilia. Due morti in Valle d'Aosta , foto Ansa, ROMA In tutta Italia è ancora emergenza per il Maltempo. E purtroppo sale ancora il ...

Maltempo al Nord - allerta rossa in Veneto. Due morti in Valle d’Aosta e uno in Val Badia : Ferita in questi giorni di Maltempo, di cui comincia la conta dei danni, l’Italia fa i conti con una nuova perturbazione e il numero delle vittime che cresce con il passare delle ore. Due i morti in Valle d’Aosta per un albero caduto su un auto, un’altra vittima in Val Badia: è un anziano caduto da un tetto che stava riparando dopo i danni provocat...

Maltempo : attenzione su due frane che si sono risvegliate : L'ondata di Maltempo che ha investito in questi giorni Valtellina e Valchiavenna ha risvegliato anche due maxi frane, da anni sotto stretto controllo. Una è quella del Ruinon, nel territorio del ...

Maltempo Venezia : salvati dalla salsedine i due arazzi di Mirò : salvati dalla salsedine i due arazzi da un milione di euro firmati dal grande artista Joan Mirò che nella notte fra lunedì e martedì si erano inzuppati per l’eccezionale acqua alta a Venezia. ”Abbiamo ricevuto rassicurazioni che questa notte i due arazzi arriveranno da Asti – spiega l’Ad di Venice Exhibition srl, Mauro Rigoni – e li posizioneremo nella sala a loro dedicata appena in tempo per l’opening della ...

Maltempo : Venezia - salvati dalla salsedine i due arazzi di Mirò inzuppati da acqua alta (2) : (AdnKronos) - “I due preziosi arazzi - hanno rassicurato dall'arazzeria Scassa di Asti - sono stati osservati speciali da parte dei nostri arazzieri giorno e notte tra martedì e mercoledì. In particolare sono stati immersi in una vasca riempita con dell'acqua purificata dal calcare. All'interno sono

Maltempo Milano : chiusi due ponti sull’Oglio : Il Maltempo continua a creare problemi di tutti i tipi. Stamattina è stato chiuso il ponte di barche di Torre d’Oglio in provincia di Mantova. Nella nella notte il livello delle acque si è innalzato tanto da uscire dagli argini allagando il tratto della provinciale 57 che si trova nell’area golenare, nel lato verso San Matteo delle Chiaviche. La circolazione è vietata anche sul ponte di Calvatone per il livello alto dell’Oglio ...

Il bilancio dei due giorni di Maltempo : È di 11 morti, quattro feriti gravi e un disperso, il bilancio, ancora provvisorio, dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia. Ai sette morti di cui si era avuta notizia lunedì (due in provincia di Frosinone, uno a Terracina in provincia di Latina, uno a Napoli, uno ad Albisola nel Savonese, uno a Feltre nel Bellunese e un vigile del fuoco volontario a San Martino in Badia, in ...

Il bilancio dei due giorni di Maltempo : È di 11 morti, quattro feriti gravi e un disperso, il bilancio, ancora provvisorio, dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sull'Italia. Ai sette morti di cui si era avuta notizia lunedì , due in ...

Maltempo : cede il solaio di un’abitazione - due feriti in Molise : cede il solaio per le infiltrazioni d’acqua: ferita una coppia di coniugi di Venafro (Isernia). Lo hanno reso noto i Vigili del Fuoco intervenuti sul posto per i soccorsi. La coppia, moglie e marito, ora e’ ricoverata in ospedale dove e’ arrivata con un ambulanza del 118. L’abitazione e’ stata dichiarata inagibile. Secondo i vigili il crollo e’ stato provocato dalle abbondanti piogge dei giorni scorsi che ...

Maltempo : cede la finestra in una scuola elementare - feriti due bambini di sette anni : Paura questa mattina alla scuola primaria Cattaneo di Calcio (Bergamo), dove due bambini di 7 anni sono rimasti feriti, per fortuna in modo non grave, per la caduta di una finestra, il cui infisso ha ceduto per il forte vento delle ultime ore nella Bergamasca. L’incidente durante l’intervallo, quando i bambini erano in classe, una terza elementare: all’improvviso la struttura di una delle due finestre a scorrimento ...

Maltempo - a Roma due feriti per il vento. Arrivano le piogge. Danni ingenti : Il vento violento degli ultimi due giorni sembra aver dato una tregua ma la pioggia continua a imperversare su Roma che, con le scuole ancora chiuse, fa la conta dei Danni della pesante ondata di ...

Maltempo - Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin isolati con i due figli : Il Maltempo colpisce anche la famiglia Berlusconi. Pier Silvio, direttore delle reti Mediaset, e la compagna Silvia Toffanin, conduttrice del talk-show Verissimo in onda ogni sabato su Canale 5, sono rimasti isolati a Rapallo, in Liguria, a causa delle avverse condizioni atmosferiche delle ultime ore. All’interno del castello Bonomi-Bolchini ci sarebbero proprio Pier Silvio, la compagna Silvia Toffanin, i due figli e il personale di servizio. Il ...