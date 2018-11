Maltempo | Cinque Terre | frana minaccia la passeggiata a Monterosso

Maltempo killer sull'Italia : cinque morti e un disperso : Roma, 29 ott., askanews, - Il Maltempo che sta flagellando l'Italia ha finora mietuto 6 vittime. Due morti nel frusinate per un albero che cadendo ha colpito l'auto sulla quale viaggiavano, e la ...

Maltempo in tutta Italia - sale a cinque il bilancio delle vittime nel Lazio - a Savona e Napoli : Cronaca Milano, codice rosso per vento e pioggia. Blackout e alberi caduti, allarme Seveso di FRANCO VANNI

Maltempo - nubifragi - frane e venti a 100 km/h. Cinque morti - un disperso Scuole chiuse martedì : ecco dove : Disagi in tutta Italia. Due morti in provincia di Frosinone, uno a Latina, uno a Napoli e uno a Savona . disperso velista a Catanzaro. A Venezia marea record: allagato il 70% del centro storico. Interrotta l’Alta Velocità tra Parma e Reggio Emilia. Bloccati 180 turisti al Passo dello Stelvio. Il Viminale: valutare chiusura Scuole e uffici e limitare gli spostamenti

Maltempo - Italia in ginocchio al Centro e al Nord. Alberi abbattuti dal vento : cinque morti – CRONACA ORA PER ORA : Due morti a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi da un albero crollato sulla propria auto. Stessa dinamica a Terracina (Latina), dove in viale della Vittoria è morta un’altra persona e dove si registrano una decina di feriti a causa di una violentissima tromba d’aria. Un 21enne casertano, Davide Natale, ha invece perso la vita a Napoli, schiacciato da un tronco nel quartiere Fuorigrotta. Ad Albisola ...

Sono già cinque le vittime dell'ondata di Maltempo : Italia flagellata dal maltempo. Vento, smottamenti, piogge, frane e disagi in tutta in tutto il Paese e per domani non si prevede alcun miglioramento. La giornata ha purtroppo fatto registrare un bilancio di cinque morti, due in provincia di Frosinone, uno a Terracina, una in provincia di Caserta e una nel Savonese. Infine in Sardegna, nel Sulcis, un uomo è disperso sui monti. ll presidente del Consiglio, Giuseppe ...

Trombe d'aria e allagamenti : cinque morti e un disperso per il Maltempo : In Liguria osservati speciali l'area del torrente Polcevera e del Ponte Morandi. Roma sono stati oltre 300 gli interventi dei vigili del fuoco - Continua l'ondata di maltempo ancora domani su tutto lo ...

Maltempo Liguria - Arpal : “Temporali persistenti molto forti su Spezzino e Cinque Terre” : “Una struttura convettiva organizzata a mesoscala, originatasi a nord di Capo Corso, continua da tre ore a colpire con temporali persistenti molto forti lo Spezzino nell’area compresa tra le Cinque Terre, la città della Spezia e la Val di Vara, anche associati a intensa attività elettrica, grandinate e colpi di vento“: lo rende noto l’Arpal, il centro meteo ligure della Regione Liguria, nel suo messaggio di monitoraggio ...

Maltempo Liguria : situazione critica tra Spezzino e Cinque Terre - ordinate evacuazioni a Monterosso : Fortissime raffiche di vento, grandine, pioggia e mareggiata alla Spezia: i treni sono fermi dalle 09:30 per detriti che sono caduti sui binari. Segnalati allagamenti in molti Comuni dello Spezzino. A Monterosso i sottopassi sono allagati: il sindaco Emanuele Moggia ha ordinato l’evacuazione di abitazioni e negozi ai piani terra e seminterrati del centro storico: “In considerazione dell’evento in corso e in attesa dell’ulteriore ...

Maltempo - allerta "rossa" in cinque regioni : a Roma scuole chiuse : L'ondata di Maltempo che ha colpito gran parte della Penisola non si ferma. Scatta in molte zone del nord e del centro Italia l'allterta "rossa", sia per il rischio di violenti...

Maltempo - ALLERTA ROSSA IN CINQUE REGIONI : DOMANI A GENOVA/ Ultime notizie : scuole chiuse in Liguria : MALTEMPO Liguria: frane, allagamenti e alberi caduti. Ultime notizie, ALLERTA arancione: Genoa-Udinese si gioca? Violenti temporali si sono abbattuti nelle Ultime ore(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 19:49:00 GMT)

Maltempo - allerta 'rossa' in cinque regioni : a Roma scuole chiuse domani : L'ondata di Maltempo che ha colpito gran parte della Penisola non si ferma. Scatta in molte zone del nord e del centro Italia l'allterta 'rossa', sia per il rischio di violenti nubifragi che per le ...