Maltempo | chiuse a Roma 3 stazioni metro

Maltempo Roma - caos traffico e incidente mortale : chiuse tre stazioni della metro A : Roma nel caos a causa del Maltempo che ha causato problemi alla viabilità e un incidente mortale in via Egidio Galbani in zona Tor Cervara. Un ragazzo di 22 anni ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un traliccio. Il giovane è morto sul colpo. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Tra le tante ipotesi, più accreditata quella che il ragazzo possa aver perso il controllo del veicolo a causa della velocità e ...

Maltempo e viabilità : strade chiuse in Alto Adige : Maltempo in Alto Adige e, in conseguenza ad esso, ne risente la viabilità. In particolare il tratto ferroviario Val Venosta tra Naturno e Laces è interrotto per motivi di sicurezza. La tratta ferroviaria tra Lienz (Austria) e San Candido è interrotta a causa di lavori. Il servizio sara’ garantito con autobus sostitutivi. La funicolare della Mendola è fuori servizio per manutenzione. Nei giorni feriali escluso il sabato viene effettuato un ...

Allerta Meteo e Maltempo - scuole chiuse Venerdì 2 Novembre : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : A seguito dell’ondata di forte Maltempo che continua a produrre gravi conseguenze in gran parte d’Italia, anche domani, Venerdì 2 Novembre 2018, i sindaci sono chiamati a decidere se tenere le scuole chiuse. Di seguito pubblichiamo l’elenco completo dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse, aggiornato in tempo reale: Toscana Manciano (Grosseto, anche il 3 Novembre) Ecco le pagine utili per seguire la situazione Meteo in ...

Maltempo - Sappada ancora isolata : domani scuole chiuse : Non e’ ancora rientrata la situazione di emergenza Maltempo a Sappada. Il sindaco Manuel Piller Hoffer ha fatto il punto della situazione poco fa sul proprio profilo facebook facendo presente che “oggi non sara’ possibile ripristinare la corrente” e che “stiamo cercando di risolvere il problema dei rifornimenti di carburante”. Il primo cittadino riferisce che le scuole resteranno chiuse anche domani e che la ...

Napoli flagellata dal Maltempo : restano chiuse 10 scuole danneggiate : Dante Alighieri SESTA MUNICIPALITÀ Asilo Nido Musone SETTIMA MUNICIPALITÀ Radice Sanzio Ammaturo plesso Cacciottoli OTTAVA MUNICIPALITÀ Asilo Nido Mondo Gioioso NONA MUNICIPALITÀ Plesso Caritas della ...

Maltempo Verona - l’Adige rientra : domani niente scuole chiuse : Situazione in lento miglioramento a Verona: la lunga piena dell’Adige si è affievolita nel tardo pomeriggio. Il fiume ha raggiunto il suo livello massimo stamani alle 5.30, quando a Ponte Nuovo ha toccato 1,95 metri sopra lo zero idrometrico. Alle 8.30 il livello dell’Adige era ancora di 1,94 metri per poi iniziare una lenta discesa tanto che a mezzogiorno l’altezza era pari a 1,76 metri sopra lo zero. L’ultimo sussulto ...

Maltempo : niente scuole chiuse domani a Pordenone : “Sulla base delle relazioni della Protezione civile regionale e nazionale e del bollettino meteo fornito dall’Osmer, ho deciso di non estendere alla giornata di domani il provvedimento di chiusura delle scuole della provincia di Pordenone”. Lo ha detto all’ANSA il prefetto di Pordenone, Maria Rosaria Maiorino. “Contestualmente – ha aggiunto – invitiamo ciascun sindaco a valutare ...

Maltempo Venezia - situazione in miglioramento : domani niente scuole chiuse : In seguito all’eccezionale acqua alta che ha interessato Venezia negli ultimi giorni e in vista della riapertura delle scuole della Città di ogni ordine e grado prevista per domani, i tecnici del Comune di Venezia, assieme a quelli di Ames, hanno effettuato nella giornata di oggi una serie di sopralluoghi e di interventi di pulizia che, grazie all’impegno dei dipendenti comunali e della società partecipata, continueranno anche dalle ...

Maltempo Roma : niente scuole chiuse domani 31 Ottobre : A Roma domani “si svolgeranno regolarmente” le attività educative e scolastiche presso le scuole di ogni ordine e grado della città di Roma, compresi asili nido e scuole dell’infanzia, dopo la chiusura di ieri e oggi per il Maltempo. Lo fa sapere il Campidoglio spiegando che durante l’allerta meteo è stato garantito un intervento integrato tra tutte le strutture competenti che sta consentendo, grazie a un puntuale sistema ...

Maltempo - scuole chiuse mercoledì 31 ottobre per allerta meteo : la decisione delle regioni : Dove resteranno chiuse le scuole per Maltempo domani, mercoledì 31 ottobre? A causa dell'allerta meteo, sono ancora molte le regioni che hanno deciso di sospendere le lezioni a causa di pioggia e forte vento: ecco dove, dal Veneto al Trentino al Lazio.Continua a leggere

Maltempo : strade chiuse e alberi caduti in Valle d’Aosta : La Presidenza della Regione informa che in seguito all’ondata di Maltempo che in queste ore investe la Valle d’Aosta, questa è la situazione degli interventi alle ore 13. SR 33 del Col di Joux: la strada è stata chiusa per caduta alberi dal Col di Joux a Brusson; intervento dei Vigili del fuoco e dei tecnici DEVAL per ripristino della linea elettrica di alta tensione. Alle ore 9.00 la strada è aperta per i mezzi di emergenza. SR 2 di ...

Maltempo : Belluno - anche domani scuole chiuse di ogni ordine e grado (3) : (AdnKronos) - "In comune di Belluno non ci sono vittime, ma nella serata di lunedì abbiamo riportato un ferito grave, una persona che, aiutando la protezione civile, è stata travolta da un albero. - spiega il Sindaco - Siamo vicini a lui e a tutta la famiglia. Ringrazio i volontari che rischiano la

Maltempo : Belluno - anche domani scuole chiuse di ogni ordine e grado (2) : (AdnKronos) - Restano gravi i problemi legati al servizio telefonico e alla fornitura di energia elettrica, ai quali si sono aggiunti in mattinata anche quelli del servizio idrico: "Terna sta trovando gravi difficoltà nel ripristino del servizio, - spiega il Sindaco, Jacopo Massaro – che non saranno

Maltempo : Belluno - anche domani scuole chiuse di ogni ordine e grado : Belluno, 30 ott. (AdnKronos) - Una decina le squadre di protezione civile impegnate oggi nel ripristino della viabilità principale e secondaria. In tarda mattinata, riaperte al traffico Via Tissi e Viale dei Dendrofori; restano chiusi il ponte bailey, Via Miari e Via Col de Gou, mentre si lavora per