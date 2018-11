Maltempo | cade albero su un’auto in Valle d’Aosta | le vittime sono due pensionati di

Maltempo Milano : albero di 15 metri cade vicino alla Stazione Centrale : A causa del Maltempo, un albero di 15 metri è crollato vicino alla Stazione Centrale di Milano, in via Fabio Filzi angolo piazza IV novembre: fortunatamente nessuno è rimasto ferito. La pianta sarebbe caduta sui cavi elettrici della linea tranviaria che hanno attutito lo schianto. Registrati lievi danni alle auto posteggiate. Sul posto vigili del fuoco, polizia locale e il personale dell’Atm. L'articolo Maltempo Milano: albero di 15 metri ...

Maltempo - albero cade su un'auto : due morti : Dopo una breve tregua, una nuova perturbazione si sta abbattendo sull'Italia e purtroppo torna a crescere il bilancio...

Maltempo - tragedia in Valle d’Aosta : albero cade su auto : 2 morti : tragedia questa mattina in Valle d’Aosta: 2 persone sono morte a Lillianes (Aosta) nella Valle di Gressoney, a causa del crollo di un albero sull’auto in cui viaggiavano. A causa del Maltempo, in bassa Valle d’Aosta, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per piante cadute. L'articolo Maltempo, tragedia in Valle d’Aosta: albero cade su auto: 2 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Trentino Alto Adige : anziano cade da tetto che stava riparando - morto : Un anziano è morto in Trentino Alto Adige, in Val Badia: l’uomo è caduto dal tetto di una malga che stava riparando dai danni del vento. I soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’81enne. L'articolo Maltempo Trentino Alto Adige: anziano cade da tetto che stava riparando, morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - Benedetta Parodi in mezzo al diluvio : albero cade sul suo posto auto : Dopo i forti venti e i nubifragi che hanno colpito l’Italia, si contano i danni provocati dal Maltempo in quasi tutte le Regioni. Il bilancio sale a 11 vittime: è stato trovato morto, infatti, il 61enne disperso a Falcade (Belluno) . Nella giornata di mercoledì è prevista la riapertura delle scuole a Roma e Genova anche se nella stessa giornata un’altra perturbazione raggiungerà il Paese. In Liguria è stato chiuso per mareggiata ...

Maltempo : Belluno - trovato nel torrente corpo uomo disperso a Falcade : Belluno, 30 ott. (AdnKronos) - E' stato trovato oggi pomeriggio il corpo di un 61enne residente a Falcade nel bellunese. L'uomo risultava disperso. Ieri sera si era allontanato da casa a bordo della propria auto e non aveva più dato sue notizie alla famiglia. L'auto è stata ritrovata con il motore a

Maltempo - trovato morto in torrente uomo disperso a Falcade-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Maltempo Veneto - trovato un uomo disperso a Falcade : è l’11esima vittima dell’allerta meteo : È stato ritrovato senza vita nelle acque del torrente Focobon, a Belluno, il corpo di un uomo disperso per il Maltempo. Si tratta di Ennio Piccolin, artigiano edile di 61 anni: è l'undicesima vittima italiana dell'allerta meteo. In tutta la provincia la situazione è ancora critica: il prefetto ha disposto anche per domani la chiusura delle scuole.Continua a leggere

Maltempo Benedetta Parodi : “Una giornata terribile”. Albero cade vicino casa sua : Benedetta vittima del Maltempo: il suo drammatico racconto Ieri è stata una giornata davvero molto difficile per la maggioranza dei cittadini italiani. Il motivo? L’Italia da Nord a Sud è stata colpita da un’incredibile perturbazione, che ha creato molti disagi, ma ha anche fatto tanti danni e alcune vittime. A proposito del Maltempo, Benedetta Parodi ha voluto testimoniare in prima persona su instagram cosa è successo ieri a Milano. ...

Maltempo Roma : albero cade al Gianicolo - 2 feriti : Ieri pomeriggio due ragazzi sono rimasti feriti a causa della caduta di un grosso albero al Gianicolo, in piazza Garibaldi. I due giovani si trovavano vicino al cannone, quando la pianta è caduta e li ha colpiti. Uno dei due è stato trasportato in codice rosso in ospedale dovrà essere operato a una gamba. La ragazza che si trovava con lui è in codice giallo per la frattura di una caviglia e vari traumi. L'articolo Maltempo Roma: albero cade al ...

Maltempo : previsti peggioramenti Cade soffitto al Politecnico - VIDEO : Blackout e ritardi di ore sulle linee ferroviarie. Resta alta la preoccupazione per Seveso e Lambro. Segui su affaritaliani.it

Maltempo - albero cade su auto di passaggio a Sassari : automobilista sotto shock : L'auto è stata pesantemente maneggia, fortunatamente è uscita illesa invece la donna al volante che è rimasta in stato di shock. Sempre a causa del Maltempo e del forte vento che sta imperversando in zona, ad Alghero invece è crollato parte del tetto del teatro locale con pesanti danni alla struttura.Continua a leggere

Maltempo Napoli : albero cade su auto - 2 feriti : Incidente a Napoli, in via Montagna Spaccata, tra i quartieri di Pianura e Quarto: a causa del Maltempo un albero è caduto su un’auto in transito e due persone sono rimaste coinvolte. Sul posto personale del 118 e la polizia, oltre ai vigili urbani. L'articolo Maltempo Napoli: albero cade su auto, 2 feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - nubifragi e frane. Albero cade su un’auto in provincia di Frosinone : due morti : Italia travolta dal Maltempo questa mattina, con bombe d’acqua, trombe d’aria e vento forte, fino anche a 100 km/h, a sferzare gran parte delle regioni, dalla Liguria all’Emilia Romagna, dal Trentino Alto Adige fino alla Campania. Due persone sono morte in seguito alla caduta di un Albero che ha investito l’auto su cui viaggiavano. È avvenuto, seco...