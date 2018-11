Maltempo | automobilista finisce contro alberi | morto all’ospedale di Bolzano

meteoweb.eu

: In via Imera un automobilista intrappolato, salvato dai vigili del fuoco. #pioggia #maltempo Vigili del Fuoco Pale… - ilSicilia : In via Imera un automobilista intrappolato, salvato dai vigili del fuoco. #pioggia #maltempo Vigili del Fuoco Pale… - Maurizi72822563 : RT @alessandrab72: #vento #roma #maltempo #allertameteo Io lo so che tu, automobilista romano, recordman di salto della corsia in tangenzia… - notizieoggi_com : Maltempo, albero cade su auto di passaggio a Sassari: automobilista sotto shock- -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Nella notte tra lunedì e martedì unè rimasto gravemente ferito in un incidente stradale causato dala Coldrano di Laces, in Val Venosta: l’uomo è deceduto all’ospedale di. Il 53enne, uscito da una galleria, era finito con l’autoalcuniabbattuti dal vento: l’impatto ha provocato il ribaltamento del mezzo. E’ la terza vittima dell’ondata didi questi giorni in Alto Adige. L'articoloall’ospedale diMeteo Web.