Maltempo | altri quattro morti al Nord A Belluno danni alla rete idrica

Maltempo - enormi danni nel Bellunese e in Liguria. Altri 4 morti al Nord - ancora pioggia sulla penisola Le previsioni meteo : Si aggrava il bilancio delle vittime: dopo la tregua di mercoledì tornano i temporali su tutta Italia

Maltempo Friuli Venezia Giulia : “Ancora isolati Sappada e altri centri” : E’ ancora isolata Sappada in Friuli Venezia Giulia a causa dell’ondata di Maltempo che nei giorni scorsi ha interessato la regione. isolati anche i comuni di Forni Avoltri e Rigolato, in Carnia. Erto e Casso sono raggiungibile solo dal Veneto. In Fvg permane – informa la Protezione civile – il monitoraggio per possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica e di drenaggio urbano, fenomeni di instabilità dei ...

Allerta Meteo Halloween - nuova violenta ondata di Maltempo sull’Italia l’1 novembre : Festa dei Santi con forte vento di scirocco e altri violenti temporali [MAPPE] : 1/30 ...