Maltempo - allerta arancione prorogata fino alle 16| : Il governatore ligure: «Il capo della Protezione civile Borrelli ha già molto chiari tutti i termini della questione pertanto il riconoscimento dell’emergenza avverrà a breve». Cittadini impegnati nella pulizia di strade, negozi e stabilimenti balneari (a

Maltempo - allerta arancione prorogata fino a giovedì | : Il governatore ligure: «Il capo della Protezione civile Borrelli ha già molto chiari tutti i termini della questione pertanto il riconoscimento dell’emergenza avverrà a breve». Cittadini impegnati nella pulizia di strade, negozi e stabilimenti balneari (a

Maltempo - nuova allerta meteo a Roma : si riunisce il centro operativo : Si riunirà nuovamente dalle 23 di questa sera il centro operativo comunale, COC, in vista dell’allerta meteo arancione diramata dalla protezione civile regionale. Il COC include tutte le strutture comunali e municipali deputate a coordinare l’attivita’ contro il rischio di allagamenti e per limitare eventuali disagi. L'articolo Maltempo, nuova allerta meteo a Roma: si riunisce il centro operativo sembra essere il primo su meteo ...

Maltempo - il nuovo bollettino della protezione civile : è di nuovo allerta rossa : Le ultime previsioni meteo disponibili confermano i timori della vigilia e il Dipartimento della protezione civile ha...

Allerta Meteo Basilicata : domani Maltempo a Matera : Il dipartimento regionale della protezione civile della Basilicata ha emesso un bollettino di avviso di criticità per rischio idrogeologico per temporali a partire dalla mezzanotte di oggi e fino alle 23,59 di domani 1 novembre 2018. E’ stata proclamata l’Allerta Meteo gialla per tutto il territorio cittadino. Lo ha comunicato l’amministrazione comunale di Matera in una nota. L'articolo Allerta Meteo Basilicata: domani maltempo ...

Allerta Meteo Umbria : domani Maltempo e vento : Il primo novembre Allerta gialla per rischio temporali, idrogeologico ed idraulico su tutta l’Umbria e, dalle 12 alle 24, arancione per quello idrogeologico sulle zone meridionali e occidentali. Lo ha reso noto il Servizio Protezione civile della Regione. L’impatto dei fenomeni Meteo sulle diverse aree potrebbe determinare – in base alla nota di Palazzo Donini – delle criticita’ idrogeologiche (frane) e idrauliche ...

Allerta Meteo - Festa dei Santi con forte Maltempo in tutt’Italia : pesantissimo avviso della protezione civile per Giovedì 1 Novembre - allarme arancione a Roma - Napoli - Genova e in Sicilia : Allerta Meteo – Un sistema perturbato presente sulla penisola iberica determinerà oggi sul nostro Paese un flusso di correnti umide ed instabili sulle regioni più occidentali, in estensione da domani, primo Novembre, a gran parte del territorio nazionale. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei ...

Campania - ritorna il Maltempo : in arrivo l'allerta arancione : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo idrogeologica ed idraulica valevole a partire dalle 8 di domani mattina e fino alla stessa ora di venerdì 2...

Allerta meteo e Maltempo : la situazione in tutta Italia. Ultime notizie LIVE | : Vento, mareggiate e piene hanno fatto 11 vittime e danni. Ancora un disperso. A Venezia l'acqua ha allagato la Basilica di San Marco. Ancora bloccati i turisti sullo Stelvio. E dopo la tregua di ieri, ...

Campania - ritorna il Maltempo : domani è allerta arancione : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo idrogeologica ed idraulica valevole a partire dalle 8 di domani mattina e fino alla stessa ora di venerdì 2 novembre. ...

Maltempo Torino - allerta meteo “arancione” : apre la sala operativa della Città Metropolitana : In seguito all’avviso di allerta meteo “arancione” apre la sala operativa della Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino: l’avviso riguarda le valli Chiusella, Orco, Sangone, Lanzo, quella gialla alta e bassa Valle Susa, valli del Pellice, Chisone, Po, pianura settentrionale, pianura e colline del torinese. La Protezione civile Metropolitana raccomanda: di muoversi con la massima attenzione, specialmente ...

Campania - ritorna il Maltempo : domani è allerta arancione : La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo idrogeologica ed idraulica valevole a partire dalle 8 di domani mattina e fino alla stessa ora di venerdì 2...

Maltempo Liguria - Toti : “Sull’allerta arancione non bisogna scherzare” : “Non molliamo l’attenzione, abbiamo ancora 24-28 ore di allerta arancione in larga parte della Liguria, sull’allerta arancione non bisogna scherzare. Con l’allerta arancione non si puo’ andare sereni a bere il caffè, è meno probabile che accada un fenomeno grave rispetto all’allerta rossa, ma i cittadini devono stare attenti“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Giovanni Toti oggi pomeriggio a ...

Maltempo - AIPo : allerta per nuova piena del fiume Po in Piemonte : “La piena sviluppatasi lungo il fiume Po si va propagando nel tratto mediano e terminale dell’asta fluviale con valori di ordinaria criticità (superamento della soglia 1) nell’arco delle prossime 24/48 ore”: lo rende noto l’Agenzia Interregionale per il fiume Po. “Nelle prossime 24/36 ore è previsto un nuovo incremento dei livelli nel tratto Piemontese del Po, a causa delle precipitazioni avvenute nel settore occidentale ...