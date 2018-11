Maltempo | allerta arancione a Palermo e Trapani e gialla da Messina a Ragusa

Maltempo Veneto - è ancora allerta rossa : “Non andate sui sentieri” - nuovo sopralluogo del capo della Protezione Civile : Nuova ondata di Maltempo in arrivo in Veneto, dove la Protezione Civile ha previsto una nuova allerta rossa, mentre si contano i danni della pioggia e del vento che hanno investito il paese. “Dall’ondata di Maltempo dei giorni scorsi usciamo martoriati. A chi ci aveva tacciato di eccessivo allarmismo, con la decisione di chiudere tutte le scuole, hanno risposto i dati: i modelli previsionali hanno funzionato al millilitro. E se non è ...

Maltempo - allerta rossa in Veneto. Arancione in Lazio - Liguria e Sicilia. 4 morti al Nord - a Roma 22enne si schianta contro un traliccio : Maltempo, allerta rossa in Veneto. Arancione in Lazio, Liguria e Sicilia. Due morti in Valle d'Aosta , foto Ansa, Roma In tutta Italia è ancora emergenza per il Maltempo. E purtroppo sale ancora il ...

Allerta Meteo Umbria : ancora Maltempo fino a domani : Estesa anche al 2 novembre l’Allerta Meteo sull’Umbria. Lo riferisce la Regione dopo l’avviso di condizioni Meteo avverse da parte del Dipartimento della Protezione civile. per l’Umbria è stata decisa a partire da mezzanotte alle 24 del 2 novembre l’Allerta arancione per rischio idraulico ed idrogeologico, gialla per rischio temporali su tutta la regione. Il quadro Meteorologico e delle criticita’ previste ...

Maltempo : Granelli - termina a mezzanotte allerta Seveso e Lambro : Milano, 1 nov. (AdnKronos) - E' previsto per la mezzanotte di oggi lo stop all'allerta meteo, a Milano, con particolare riferimento ai fiumi Seveso e Lambro. Lo comunica l'assessore alla Mobilità e all'Ambiente del Comune di Milano, Marco Granelli, che in un post su Facebook spiega: "Piogge e pertur

Maltempo Lombardia : a Milano terminata l’allerta meteo fiumi : “Domani sono previste piogge deboli e molto sparse e le condizioni meteo generali sono in fase di miglioramento, quindi questa sera, se tutto permane così il Centro operativo di protezione civile di Milano concluderà dopo 6 giorni ininterrotti la sua attività” di monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro. Lo ha comunicato l’assessore all’Ambiente di Palazzo Marino, Marco Granelli, parlando della fine dell’allerta meteo ...

Maltempo - nuovi temporali e allerta arancione da Nord a Sud : Nubifragi, mareggiate e frane. Nel primo giorno di novembre, il Maltempo, da Nord a Sud, lascia i segni del suo passaggio. Nelle aree settentrionali, in queste ore, è salito a quattro il bilancio delle vittime. Un albero, in Valle d'Aosta, ha schiacciato l'automobile su cui viaggiava una coppia. Un anziano, in Val Badia, ha perso la vita, cadendo, mentre riparava la sua malga e, sempre in Alto Adige, è deceduto un 53enne di Laces, ricoverato ...

Allerta Meteo e Maltempo - scuole chiuse Venerdì 2 Novembre : l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : A seguito dell’ondata di forte Maltempo che continua a produrre gravi conseguenze in gran parte d’Italia, anche domani, Venerdì 2 Novembre 2018, i sindaci sono chiamati a decidere se tenere le scuole chiuse. Di seguito pubblichiamo l’elenco completo dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse, aggiornato in tempo reale: Toscana Manciano (Grosseto, anche il 3 Novembre) Ecco le pagine utili per seguire la situazione Meteo in ...

Allerta Meteo Veneto : stato di allarme per il Maltempo - criticità “rossa” e “arancione” : E’ ancora stato di allarme in Veneto per il maltempo. Il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto da diramato un nuovo bollettino che prolunga lo stato di allarme (‘arancione’ per la rete idraulica principale e ‘rosso’ per la rete idraulica secondaria) sino alle ore 14 di venerdì 2 novembre per le province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, relativamente ai bacini dell’Alto Piave, del Piave pedemontano, dell’Alto ...

Maltempo - torna l'allerta gialla per vento e temporali : PERUGIA Sulla base delle previsioni ad ora disponibili, è in corso l'emissione, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, un avviso di condizioni metereologiche avverse per la giornata dell'...