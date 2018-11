Maltempo | albero cade su un' auto | due morti

è tornato il Maltempo albero su auto - 2 morti in Val d Aosta. Piove su gran parte d Italia : È ancora emergenza maltempo in tutta Italia, con nuovi peggioramenti specialmente nel Veneto e nelle regioni centrali tirreniche, e di nuovo il maltempo causa vittime nel nostro Paese, dopo i 13 morti ...

Maltempo Val d'Aosta : crolla albero su automobile - due morti : Ancora una tragedia per il Maltempo nelle ultime ore. La perturbazione giunta sul Nord Italia ha portato alla morte di due persone in Val d'Aosta, in seguito alla caduta di un grosso albero sulla...

Maltempo fa ancora vittime - albero su auto in Val d’Aosta : due morti : Non si arresta la scia di vittime causate dall'ondata di Maltempo che ha investito l'Italia. Nella mattinata di giovedì due persone son morte a Lillianes dopo che l'auto su cui viaggiavano è stata improvvisamente colpita da un grosso albero spazzato via dal forte vento che si è abbattuto in zona.Continua a leggere

Maltempo - tragedia in Valle d’Aosta : albero cade su auto : 2 morti : tragedia questa mattina in Valle d’Aosta: 2 persone sono morte a Lillianes (Aosta) nella Valle di Gressoney, a causa del crollo di un albero sull’auto in cui viaggiavano. A causa del Maltempo, in bassa Valle d’Aosta, sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per piante cadute. L'articolo Maltempo, tragedia in Valle d’Aosta: albero cade su auto: 2 morti sembra essere il primo su Meteo Web.

è tornato il Maltempo dopo 24 ore di tregua. Albero su auto - 2 morti in Val d Aosta. Piove su gran parte d Italia : È ancora emergenza maltempo in tutta Italia, con nuovi peggioramenti specialmente nel Veneto e nelle regioni centrali tirreniche. Il maltempo, anche con fenomeni intensi, interessa ancora anche ...

Maltempo : anziana muore schiacciata da un albero nel bellunese : Una donna di 82 anni Valeria Lorenzini e’ morta nel pomeriggio a Selva di Cadore, schiacciata da un albero che era stato appena tagliato perche’ pericolante a causa del Maltempo che ha devastato la zona. L’anziana stava assistendo all’operazione e non si e’ resa conto che la pianta sarebbe finita esattamente nel punto in cui si trovava. Sul luogo della disgrazia sono intervenuti i Carabinieri. L'articolo Maltempo: ...

Maltempo a Napoli : muore uno studente 21enne schiacciato da un albero : Napoli e la Campania sono in ginocchio a causa del Maltempo. Questa mattina un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita in to alla caduta di un albero in zona Fuorigrotta, nei pressi dello Stadio San Paolo. Il tremendo episodio La vittima è Davide Natale [VIDEO], uno studente universitario poco più che ventenne, originario di San Nicola La Strada provincia di Caserta. Il giovane stava camminando in compagnia di un amico nei pressi di Via ...

Paura per Benedetta Parodi - un albero crolla sul suo posto auto a causa del Maltempo : Paura e dramma sfiorato per Benedetta Parodi, che è stata vittima del maltempo di questi giorni. Nelle ultime ore sull’Italia si è abbattuta una tempesta senza precedenti, che ha portato distruzione e disagi in tutta la Penisola. In sole 48 ore ci sono state 12 vittime e il numero, purtroppo, è destinato a salire. In particolare Roma e Milano sono state colpite da violente trombe d’aria che hanno causato la caduta di diversi alberi ...

Maltempo Roma - albero inclinato in zona Capannelle : lavoro h24 per la sicurezza - 170 interventi dei Vigili del Fuoco : Intervento dei Vigili del Fuoco in zona Capannelle per un albero di alto fusto che si e’ inclinato vicino ai binari ferroviari della tratta Roma-Formia. Lo riferiscono gli stessi Vigili del Fuoco, spiegando che sono al momento impegnati in via Martone e che si sta valutando la chiusura momentanea della tratta per la messa in sicurezza dell’albero. Sono 170 finora gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco, principalmente per ...

Maltempo - Benedetta Parodi in mezzo al diluvio : albero cade sul suo posto auto : Dopo i forti venti e i nubifragi che hanno colpito l’Italia, si contano i danni provocati dal Maltempo in quasi tutte le Regioni. Il bilancio sale a 11 vittime: è stato trovato morto, infatti, il 61enne disperso a Falcade (Belluno) . Nella giornata di mercoledì è prevista la riapertura delle scuole a Roma e Genova anche se nella stessa giornata un’altra perturbazione raggiungerà il Paese. In Liguria è stato chiuso per mareggiata ...

Maltempo Benedetta Parodi : “Una giornata terribile”. Albero cade vicino casa sua : Benedetta vittima del Maltempo: il suo drammatico racconto Ieri è stata una giornata davvero molto difficile per la maggioranza dei cittadini italiani. Il motivo? L’Italia da Nord a Sud è stata colpita da un’incredibile perturbazione, che ha creato molti disagi, ma ha anche fatto tanti danni e alcune vittime. A proposito del Maltempo, Benedetta Parodi ha voluto testimoniare in prima persona su instagram cosa è successo ieri a Milano. ...

Maltempo Roma : albero cade al Gianicolo - 2 feriti : Ieri pomeriggio due ragazzi sono rimasti feriti a causa della caduta di un grosso albero al Gianicolo, in piazza Garibaldi. I due giovani si trovavano vicino al cannone, quando la pianta è caduta e li ha colpiti. Uno dei due è stato trasportato in codice rosso in ospedale dovrà essere operato a una gamba. La ragazza che si trovava con lui è in codice giallo per la frattura di una caviglia e vari traumi. L'articolo Maltempo Roma: albero cade al ...

Maltempo killer - le vittime salgono a 8 Albero travolge vigile del fuoco : Roma, 30 ott., AdnKronos, - Sale a otto il bilancio delle vittime del Maltempo che ha investito l'Italia. E' stata ritrovata priva di vita la donna data per dispersa a seguito della frana caduta ieri ...

Maltempo - albero uccide vigile del fuoco : ANSA, - ROMA, 30 OTT - Un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano, travolto da un albero caduto per il forte vento. Sale così a sette il bilancio dei morti ...