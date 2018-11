Maltempo al Nord | allerta rossa in Veneto Due morti in Valle d’Aosta e uno in Val Badia 

Maltempo : un morto in Val Badia. Allerta in Veneto e Liguria - piogge e temporali al Centro e al Nord : Ancora morti a causa del Maltempo, che negli ultimi giorni ha provocato 11 vittime. Un uomo di 81 anni, Agostino Paratscha, è morto ad Antermoia, in val Badia, cadendo dal tetto di una malga che stava riparando dai danni provocati dalle raffiche di vento dei giorni scorsi. La disgrazia è avvenuta nella stessa zona dove nella notte fra domenica e lunedì è morto il vigile del fuoco volontario Giovanni Costa, travolto da un albero. Intanto ...

Allerta Meteo Estofex - 1 novembre di Maltempo in Italia da Nord a Sud : nubifragi e vento - rischio di grandine e tornado : Allerta Meteo – Continua l’incredibile ondata di maltempo sull’Italia e arrivano nuovi avvisi di Estofex (European Storm Forecast Experiment) in merito. Un’Allerta di livello 2 copre il Mediterraneo centrale principalmente per nubifragi e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Livello di Allerta 1 per l’Adriatico principalmente per nubifragi. Entrambe le allerte si intendono formalmente valide ...

Maltempo - nuova perturbazione al Nord. Allerta rossa in Veneto - arancione su gran parte dell’Italia : Non c’è tregua ed è ancora emergenza Maltempo. Piegata e ferita in questi giorni dal Maltempo, l’Italia è nuovamente minacciata dall’arrivo di una nuova perturbazione al Nord. L’avviso meteo della Protezione civile indica Allerta rossa per il Veneto e temporali da Allerta arancione su Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marc...

Allerta Maltempo al Nord - 12 morti e centinaia di sfollati : Milano, askanews, - Il maltempo che ha colpito il centro e il Nord Italia negli ultimi due giorni ha ucciso 12 persone. Un bilancio pesante a cui si aggiungono le centinaia di persone sfollate, i ...

Resta allerta Maltempo al nord : 12 morti e centinaia di sfollati : Roma, 31 ott., askanews, - Ancora allerta rossa in alcune zone del Veneto e del Trentino Alto Adige, allerta arancione in Liguria. E' di dodici morti, tanti disagi e centinaia di persone sfollate il ...

Maltempo - resta allerta al nord : 12 morti e centinaia di sfollati : Roma, 31 ott., askanews, - Ancora oggi allerta rossa in alcune zone del Veneto e del Trentino Alto Adige, allerta arancione in Liguria. E' di dodici morti, tanti disagi e centinaia di persone sfollate ...

Allerta Meteo - pesante avviso della protezione civile per Mercoledì 31 Ottobre : nuova ondata di Maltempo da Nord a Sud - allarme rosso al Nord/Est - arancione in Liguria - giallo in altre 8 : Allerta Meteo – La pausa concessa dal maltempo in queste ore sul nostro Paese, lascerà il passo ad un nuovo impulso perturbato proveniente dalla penisola iberica che già da domani, interesserà l’Italia apportando flussi umidi ed instabili dapprima sulle regioni più occidentali, per poi estendere i suoi effetti a gran parte del territorio nazionale nella giornata di giovedì primo novembre. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Maltempo al Nord-Est : criticita' e fiumi in piena in FVG. 23mila senza energia elettrica. : E' il Friuli Venezia Giulia una delle regioni più colpite da questa eccezionale ondata di Maltempo che si è abbattuta sull'Italia da nord a sud. Piogge torrenziali, vento e temporali hanno causato...

Il Maltempo flagella l'Italia - danni e vittime da nord a sud : Il maltempo, in queste ore, sta imperversando su tutta la nostra penisola, isole comprese, creando disagi da nord a Sud. Sono stati segnalati, purtroppo, anche alcuni decessi a causa del forte vento che in provincia di Frosinone ha divelto un albero che si è schiantato su un'auto causando la morte di due persone all'interno del mezzo. Dalla capitale fino a Milano, il vento ha abbattuto alberi che, cadendo, hanno danneggiato moltissime macchine ...

Il Maltempo flagella l'Italia - danni e vittime da nord a sud : Il maltempo, in queste ore, sta imperversando su tutta la nostra penisola, isole comprese, creando disagi da nord a Sud. Sono stati segnalati, purtroppo, anche alcuni decessi a causa del forte vento che in provincia di Frosinone ha divelto un albero che si è schiantato su un'auto causando la morte di due persone all'interno del mezzo. Dalla capitale fino a Milano, il vento ha abbattuto alberi che, cadendo, hanno danneggiato moltissime macchine ...

Maltempo - scuole chiuse anche domani a Roma e in molte città italiane da Nord a Sud : Roma - scuole chiuse anche domani a causa dell'ondata di Maltempo in molte città italiane, da Nord a Sud. A cominciare da Roma , dove un'ordinanza del Campidoglio ha disposto la chiusura degli ...

Maltempo : scuole chiuse in molte città da nord a sud : scuole chiuse in mezza Italia, anche domani, per l'ondata di Maltempo. A cominciare dalla Capitale , dove un'ordinanza del Campidoglio ha disposto la chiusura degli istituti di ogni ordine e grado. ...

Maltempo - scuole chiuse anche domani a Roma e in molte città italiane da Nord a Sud : Il Campidoglio ha disposto la chiusura di tutti gli istituti nella capitale per il secondo giorno consecutivo. Studenti a casa anche in tutto il Veneto e in molte zone di Toscana, Liguria e altre regioni

Maltempo - Italia in ginocchio al Centro e al Nord. Alberi abbattuti dal vento : cinque morti – CRONACA ORA PER ORA : Due morti a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi da un albero crollato sulla propria auto. Stessa dinamica a Terracina (Latina), dove in viale della Vittoria è morta un’altra persona e dove si registrano una decina di feriti a causa di una violentissima tromba d’aria. Un 21enne casertano, Davide Natale, ha invece perso la vita a Napoli, schiacciato da un tronco nel quartiere Fuorigrotta. Ad Albisola ...