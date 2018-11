Palermo - il Maltempo non risparmia il cimitero. L’acqua copre le tombe nel giorno di Ognissanti : Il maltempo sta causando diversi disagi nella penisola italiana. In queste immagini viene mostrata il cimitero di Rotoli, a Palermo, parzialmente allagato con tombini e caditoie otturati. La pioggia incessante sta causando non pochi disagi a Palermo. Alcune auto sono rimaste bloccate nei sottopassi della Circonvallazione sud del capoluogo siciliano e in via Imera, dove nell’avvallamento della sede stradale L’acqua ha raggiunto oltre mezzo metro ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : raggiunti i 114 cm sul medio mare : Torna l’acqua alta a Venezia: la punta massima di marea sul medio mare ha raggiunto i 114 cm alle 13:40 secondo le rilevazioni del centro previsioni maree del Comune. Il Centro maree precisa che il livello si manterrà su valori elevati almeno fino alle 16. L'articolo Maltempo, acqua alta a Venezia: raggiunti i 114 cm sul medio mare sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Veneto - Prefettura Belluno : danni alla rete idrica - bollire l’acqua : La Prefettura di Belluno rende noto che “i fenomeni meteorologici intensi degli ultimi giorni hanno avuto ripercussioni sulla rete idrica che, in alcuni punti, risulta gravemente danneggiata“: “Tutte le sorgenti sono state interessate da massicci apporti di acqua piovana con relative impurita’. Per questo motivo, si raccomanda di non utilizzare l’acqua che manifesti evidenti problemi di torbidita’, nemmeno a ...

Maltempo Piemonte : cessa l’allerta arancione - alta l’attenzione per corsi d’acqua e frane : Terminata la fase di allerta meteo codice arancione in Piemonte: il Settore protezione civile della Regione prosegue però il monitoraggio di eventuali criticità legate corsi d’acqua e possibili frane. L’allerta, spiega la Regione Piemonte, è gialla solo nelle zona del Toce, tra le province di Novara e di Verbania, per il rischio residuo di esondazioni e fenomeni franosi localizzati. L'articolo Maltempo Piemonte: cessa l’allerta ...

Maltempo Venezia - acqua alta eccezionale : Vigili in strada anche in doppio turno : Venti uomini in centrale operativa, 290 Vigili operativi con 10 imbarcazioni e 32 veicoli. A tanto ammonta l’impegno della polizia municipale nella giornata di domenica 28, in attesa dell’acqua alta eccezionale. Il giorno seguente lo spiegamento si è arricchito di 70 ulteriori Vigili in strada e due imbarcazioni in più. Circa il 40% degli operatori ha effettuato un doppio turno a causa dell’emergenza legata all’acqua ...

Maltempo Friuli - 600 interventi dei Vigili del Fuoco : in 26 comuni acqua non potabile : Anche se le condizioni meteo sono migliorate e i livelli di allerta diminuiti, e’ proseguita l’attivita’ di soccorso tecnico urgente da parte dei Comandi dei Vigili del Fuoco della Regione. La conclusione degli interventi non ancora espletati (60 per la Provincia di Udine e 10 per quella di Pordenone) e’ prevista entro oggi, per cui permane il raddoppio di turno del personale operativo (210 unita’ in servizio in ...

Maltempo - il sindaco di Rocca Pietore : “Siamo senza acqua e luce” : “Siamo isolati telefonicamente, senza energia elettrica e senz’acqua. Pero’ come sempre i media parlano del Trentino e di Genova e non di noi”. Il disagio per il senso di abbandono e’ di Andrea De Bernardin, sindaco di Rocca Pietore, un comune da 1.200 abitanti dell’Alto Bellunese. “I danni sono incalcolabili – aggiunge – piu’ che nel 1966 e sto cercando in ogni modo di far giungere la ...

Maltempo : Venezia - salvati dalla salsedine i due arazzi di Mirò inzuppati da acqua alta (2) : (AdnKronos) - “I due preziosi arazzi - hanno rassicurato dall'arazzeria Scassa di Asti - sono stati osservati speciali da parte dei nostri arazzieri giorno e notte tra martedì e mercoledì. In particolare sono stati immersi in una vasca riempita con dell'acqua purificata dal calcare. All'interno sono

Maltempo : Rovigo e 8 comuni del Polesine senza acqua potabile : Nove comuni del Polesine, compreso il capoluogo, Rovigo, rimarranno senza acqua potabile, in seguito ai problemi causati dal Maltempo, almeno fino alla mattinata di domani. Anche con l’ultima verifica, effettuata oggi pomeriggio, non e’ stato infatti possibile garantire la potabilizzazione ottimale dell’acqua della centrale di Boara Polesine. In questi comuni dalle 18 di oggi verrà erogata, solo per fini igienici, acqua non ...

Maltempo Roma - l'acqua invade l'autobus : i passeggeri viaggiano in piedi sui sedili : Sono molte le strade allagate a Roma a causa del Maltempo. In questo video realizzato durante l'emergenza meteo di questi giorni all'interno di un autobus della capitale, l'acqua invade il mezzo ...

Maltempo Venezia : oggi tregua dall’acqua alta - domani nuovo picco di marea 110 cm : oggi breve tregua a Venezia per il fenomeno dell’acqua alta: il Centro maree del Comune segnala una situazione normale per la giornata odierna, ma un nuovo picco di marea è previsto domani, intorno alle 16:30, con un massimo di 110 cm sul medio mare. Proseguono le operazioni per la rimozione dell’immondizia trasportata dall’acqua, la pulizia dei locali a piano terra e il ripristino dei servizi. L'articolo Maltempo Venezia: oggi ...

Maltempo a Venezia - l'acqua alta causa danni a San Marco VIDEO - : La marea lunedì ha raggiunto i 156 centimetri e ha coperto il 75% del suolo cittadino. Quella che è una delle piazze più famose del mondo è immortalata, in un VIDEO diffuso da Storyful, completamente ...

Maltempo : acqua alta a Venezia inzuppa due Mirò da un milione : inzuppati dall'acqua alta due arazzi di Mirò da un milione di euro a Palazzo Zaguri a Venezia. Un danno idraulico alle toilette di Palazzo Zaguri causato dall'eccezionale acqua alta di Venezia ha ...

Maltempo - acqua alta a Venezia : previsioni in miglioramento - massima a 105 cm : Le previsioni della marea nella Laguna di Venezia sono in miglioramento: lo rende noto l’Ufficio Maree del Comune. Risulta in ritardo l’onda di “Sessa”, cioè l’oscillazione del bacino del Mare Adriatico settentrionale. Il prossimo livello massimo è stato abbassato a 105 centimetri alle ore 17. L'articolo Maltempo, acqua alta a Venezia: previsioni in miglioramento, massima a 105 cm sembra essere il primo su Meteo Web.