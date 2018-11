Maltempo | a Portofino manca il gas | arriva una chiatta con cisterna

Maltempo Liguria - ecco la strada che collega Portofino a Santa Margherita vista dall’alto : completamente distrutta dalla furia del mare [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Maltempo Liguria : chiuso sentiero d’emergenza a Portofino - troppo pericoloso : chiuso il sentiero sul monte di Portofino che dalla piazzetta arriva a Ruta di Camogli: a seguito del crollo della strada che unisce il paese a Santa Margherita Ligure, la strada era stata aperta ieri per consentire ai residenti del borgo di raggiungere via terra gli altri centri urbani. Amministratori e soccorritori ritengono troppo pericolosa la via forestale, in diversi punti senza protezioni. Il borgo è raggiungibile solo via ...

Maltempo Liguria : Portofino isolata - Pier Silvio Berlusconi partito a bordo di un gommone : Portofino, località ligure, è ancora isolata dopo la forte mareggiata che nella notte di lunedì ha bloccato l’unica strada di accesso: tra le persone isolate anche Pier Silvio Berlusconi e i suoi familiari, che hanno lasciato il paesino a bordo di un gommone approdando poi a Santa Margherita Ligure. In tutta la Liguria centrale è in vigore l’allerta arancione. L'articolo Maltempo Liguria: Portofino isolata, Pier Silvio Berlusconi ...

Maltempo Liguria - il governatore Toti : “la frana di Portofino è la cosa più grave” : “La frana che ha coinvolto la strada per Portofino e’ la cosa piu’ grave”. Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti parlando stasera dopo il sopralluogo in elicottero svolto assieme al capo della Protezione civile Angelo Borrelli nei luoghi dove si e’ maggiormente abbattuta la furia del vento e della mareggiata. “Si e’ trattato di una vera tempesta – ha detto Toti -. Sono caduti 500 mm ...

Maltempo Liguria - il bus viaggia verso Portofino a picco sul mare in burrasca. Lo scenario è apocalittico : Un bus che nella giornata di lunedì viaggiava sulla strada provinciale per Portofino deve fare i conti con il mare in burrasca. Il mare sin infrange sugli scogli e inonda la strada. Un bello spavento per i passeggeri, anche alla luce del disastro che si è sviluppato poche ore dopo, quando la violenta mareggiata ha distrutto la strada Provinciale 227 per Portofino. “Il borgo è isolato. Si raggiunge solo dal mare se le condizioni meteo lo ...

Rapallo devastata dal Maltempo : strage di yacht al porto - Portofino isolata : L’ondata di maltempo continua a provocare danni. È la città di Rapallo a pagare uno dei conti più alti alla violenta mareggiata che ha colpito nella notte la Liguria. Numerose le imbarcazioni che hanno rotto gli ormeggi e si sono schiantate a terra. La Strada Provinciale 227 per portofino non esiste più e il borgo è isolato.Continua a leggere

Maltempo : distrutta la strada provinciale 227 per Portofino : La strada provinciale 227 per Portofino non esiste più e il borgo, in questo momento, è isolato ed è raggiungibile solo via mare, qualora le condizioni lo permettano. La violenza delle onde si è abbattuta sulla panoramica che collega Santa Margherita Ligure al borgo "dei vip". Il sindaco Matteo Viacava, impegnato durante tutta la notte sul campo a gestire l'emergenza è senza ...