Malattia | quando ti possono licenziare

Alzheimer - “un esame della retina per stanare la Malattia quando i sintomi non sono ancora comparsi” : Mentre gli scienziati continuano senza sosta la caccia alle origini della malattia 47 milioni di persone in tutto il mondo, la ricerca riesce a far un altro passo avanti nella diagnosi. Una luce che illumina l’occhio, un semplice esame non invasivo potrebbe permettere di cogliere nella retina una ‘spia’ della presenza di Alzheimer, quando ancora i sintomi clinici della malattia non sono comparsi. Un nuovo studio della Washington ...