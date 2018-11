Make up | il trucco perfetto per i capelli bianchi

dilei

: Bastano pochi minuti e il trucco per Halloween è pronto. - ItalianStyle_it : Bastano pochi minuti e il trucco per Halloween è pronto. -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Se hai ipuoi cercare di nasconderli, oppure imparare a conviverci, anche perché negli ultimi tempi essere una “pantera grigia”, come dicono negli USA, è assolutamente trendy. Non è facile, però, esibire una chioma candida senza apparire sciupate e trascurate: oltre ad avere un taglio sempre ben tenuto, è necessario curare al massimo la pelle in modo che sia sempre fresca e compatta, senza segni di aridità o piccole rughe, e rubare i segreti deiup artist per usare i colori giusti. Ilup per chi ha i: la base C’è una regola non scritta che dice che più sale d’età e più il colore della pelle dev’essere chiaro e naturale. Se sono presenti macchie o discromie puoi usare un correttore per attenuarle e poi uniformare l’incarnato con un fondotinta fluido e leggero. Meglio evitare i prodotti compatti che potrebbero far risaltare ...